https://sputniknews.com.tr/20230518/rusya-ihracat-merkezi-turkiyeye-ihracat-yapan-300-sirkete-destek-sagladi-1071282645.html

Rusya İhracat Merkezi, Türkiye’ye ihracat yapan 300 şirkete destek sağladı

Rusya İhracat Merkezi, Türkiye’ye ihracat yapan 300 şirkete destek sağladı

Rusya İhracat Merkezi Yurt Dışı Geliştirme Direktörü Dmitriy Prohorenko, bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’ye ihracat yapan 300 şirkete mali ve gayri mali... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T23:44+0300

2023-05-18T23:44+0300

2023-05-18T23:44+0300

ekonomi

rusya

türkiye

rusya ihracat merkezi

şirket

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067672813_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6dc0366eb095284ca6977ef2a83cfef.jpg

‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ kapsamında düzenlenen ‘Rusya-Türkiye’ başlıklı uzman toplantısında konuşan Prohorenko, “Metalurji endüstrisi, kereste endüstrisi, tarımsal sanayi kompleksi ve kimya endüstrisinde faaliyet gösteren şirketler destek için Rusya İhracat Merkezi’ne başvurdu” açıklamasında bulundu.Prohorenko, Merkez’in öncelikli görevinin, Rus şirketleri ve Türk ortaklar dahil yabancı şirketler arasındaki dış ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.Türkiye’de 2020’den itibaren Rusya İhracat Merkezi’nin daimi temsilciliğinin faaliyet gösterdiğini söyleyen Prohorenko, İstanbul’da geçen Aralık ayında Rus Tarım Sanayi Kompleksi’nin tanıtım merkezinin açıldığını, Rusya yapımı ürünlerin mağazaların faaliyete geçtiğini ve Rus şirketlerinin bu ülkedeki fuarlara ve ticari misyonlara Made in Russia markası altında katılımı aktif olarak organize edildiğini anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230518/tataristanda-rusya-islam-alemi-kazanforum-2023-uluslararasi-ekonomik-forumu-basladi-1071274327.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, rusya ihracat merkezi, şirket, destek