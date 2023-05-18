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Rusya İhracat Merkezi, Türkiye’ye ihracat yapan 300 şirkete destek sağladı
Rusya İhracat Merkezi, Türkiye’ye ihracat yapan 300 şirkete destek sağladı
Rusya İhracat Merkezi Yurt Dışı Geliştirme Direktörü Dmitriy Prohorenko, bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’ye ihracat yapan 300 şirkete mali ve gayri mali... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T23:44+0300
2023-05-18T23:44+0300
ekonomi
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rusya ihracat merkezi
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‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ kapsamında düzenlenen ‘Rusya-Türkiye’ başlıklı uzman toplantısında konuşan Prohorenko, “Metalurji endüstrisi, kereste endüstrisi, tarımsal sanayi kompleksi ve kimya endüstrisinde faaliyet gösteren şirketler destek için Rusya İhracat Merkezi’ne başvurdu” açıklamasında bulundu.Prohorenko, Merkez’in öncelikli görevinin, Rus şirketleri ve Türk ortaklar dahil yabancı şirketler arasındaki dış ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.Türkiye’de 2020’den itibaren Rusya İhracat Merkezi’nin daimi temsilciliğinin faaliyet gösterdiğini söyleyen Prohorenko, İstanbul’da geçen Aralık ayında Rus Tarım Sanayi Kompleksi’nin tanıtım merkezinin açıldığını, Rusya yapımı ürünlerin mağazaların faaliyete geçtiğini ve Rus şirketlerinin bu ülkedeki fuarlara ve ticari misyonlara Made in Russia markası altında katılımı aktif olarak organize edildiğini anlattı.
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rusya, türkiye, rusya ihracat merkezi, şirket, destek
rusya, türkiye, rusya ihracat merkezi, şirket, destek

Rusya İhracat Merkezi, Türkiye’ye ihracat yapan 300 şirkete destek sağladı

23:44 18.05.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
Türkiye Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Rusya İhracat Merkezi Yurt Dışı Geliştirme Direktörü Dmitriy Prohorenko, bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’ye ihracat yapan 300 şirkete mali ve gayri mali destek sağladıklarını duyurdu.
‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ kapsamında düzenlenen ‘Rusya-Türkiye’ başlıklı uzman toplantısında konuşan Prohorenko, “Metalurji endüstrisi, kereste endüstrisi, tarımsal sanayi kompleksi ve kimya endüstrisinde faaliyet gösteren şirketler destek için Rusya İhracat Merkezi’ne başvurdu” açıklamasında bulundu.
Prohorenko, Merkez’in öncelikli görevinin, Rus şirketleri ve Türk ortaklar dahil yabancı şirketler arasındaki dış ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.
Türkiye’de 2020’den itibaren Rusya İhracat Merkezi’nin daimi temsilciliğinin faaliyet gösterdiğini söyleyen Prohorenko, İstanbul’da geçen Aralık ayında Rus Tarım Sanayi Kompleksi’nin tanıtım merkezinin açıldığını, Rusya yapımı ürünlerin mağazaların faaliyete geçtiğini ve Rus şirketlerinin bu ülkedeki fuarlara ve ticari misyonlara Made in Russia markası altında katılımı aktif olarak organize edildiğini anlattı.
‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023’ Uluslararası Ekonomik Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
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