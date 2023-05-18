https://sputniknews.com.tr/20230518/rusya-disisleri-moskova-ukrayna-limanlarindaki-turk-gemilerinin-cikisini-hicbir-zaman-engellemedi-1071271719.html

Rusya Dışişleri: Moskova, Ukrayna limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışını hiçbir zaman engellemedi

Rusya Dışişleri: Moskova, Ukrayna limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışını hiçbir zaman engellemedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna limanlarında mahsur kalan Türk gemilerinin çıkışı konusunda Rusya tarafından hiçbir zaman engel çıkarılmadığını belirtti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T18:34+0300

2023-05-18T18:34+0300

2023-05-18T18:34+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Sputnik'e yaptıkları açıklamada, Moskova'nın Ukrayna limanlarında mahsur kalan Türk gemilerinin çıkışını hiçbir zaman engellemediğini söyledi.Rus yetkililer, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kendisine Rusya'nın özel askeri harekata başlamasından bu yana mahsur kalan 6 Türk gemisinin Ukrayna limanlarından çıkışına izin verildiğini bildirdiğine dair açıklaması dikkatimizi çekti. Bundan dolayı, Ukrayna limanlarında mahsur kalan Türk gemilerinin çıkışı konusunda Rusya tarafından hiçbir zaman engel çıkarılmadığını belirtmek isteriz" dedi.Rus tarafının en başından beri Türk gemilerinin Karadeniz sularından barışçıl şekilde geçişine katkı sunmaya hazır olduğunu belirten yetkililer, sorunların önceden de olduğu gibi Ukrayna'dan kaynaklandığının altını çizdi.Meselenin altında Türk gemilerinin demirlediği limanların çevresinde çok sayıda mayınlı arazi bulunmasının da yattığını kaydeden yetkililer, "Bu, gemilerin geçişini neredeyse imkansız kılıyor. Savunma Bakanlığı nezdinde gereken temaslar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini duyurduğu Twitter mesajında, "Rus dostlarımız, Mykolaiv ve Olvia Limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-bakanligi-tahil-anlasmasinin-2-ay-sureyle-uzatildigini-dogruladi-1071228781.html

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