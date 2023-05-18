https://sputniknews.com.tr/20230518/rus-ve-belarus-kulupleri-gelecek-sezon-da-fiba-avrupa-organizasyonlarinda-yer-alamayacak-1071282160.html
Rus ve Belarus kulüpleri, gelecek sezon da FIBA Avrupa organizasyonlarında yer alamayacak
Rus ve Belarus kulüpleri, gelecek sezon da FIBA Avrupa organizasyonlarında yer alamayacak
Rus ve Belarus kulüpleri, 2023-24 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası organizasyonlarında yer almamaya devam edecek. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T23:23+0300
2023-05-18T23:23+0300
2023-05-18T23:23+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
ukrayna
fiba
yasak
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FIBA'dan yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in yönettiği Almanya'nın Münih kentinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.Ukrayna ihtilafı nedeniyle bu sezon FIBA Avrupa organizasyonlarına katılımına izin verilmeyen Rus ve Belaruslu kulüplere uygulanan yaptırım, 2023-24 sezonunda da devam edecek. Bu iki ülkenin kulüpleri, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası turnuvalarına katılamayacak.2024 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği başvurusunda bulunan Polonya'nın talebi de kabul edildi. Turnuva, Gdynia kentinde düzenlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230513/avrupa-judo-birligi-rus-sporcularin-musabakalara-katilmasina-izin-verdi-1071037771.html
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rusya, belarus, ukrayna, fiba, yasak
rusya, belarus, ukrayna, fiba, yasak
Rus ve Belarus kulüpleri, gelecek sezon da FIBA Avrupa organizasyonlarında yer alamayacak
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Rus ve Belarus kulüpleri, 2023-24 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası organizasyonlarında yer almamaya devam edecek.
FIBA'dan yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in yönettiği Almanya'nın Münih kentinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.
Ukrayna ihtilafı nedeniyle bu sezon FIBA Avrupa organizasyonlarına katılımına izin verilmeyen Rus ve Belaruslu kulüplere uygulanan yaptırım, 2023-24 sezonunda da devam edecek. Bu iki ülkenin kulüpleri, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası turnuvalarına katılamayacak.
2024 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği başvurusunda bulunan Polonya'nın talebi de kabul edildi. Turnuva, Gdynia kentinde düzenlenecek.