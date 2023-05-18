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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/rus-ve-belarus-kulupleri-gelecek-sezon-da-fiba-avrupa-organizasyonlarinda-yer-alamayacak-1071282160.html
Rus ve Belarus kulüpleri, gelecek sezon da FIBA Avrupa organizasyonlarında yer alamayacak
Rus ve Belarus kulüpleri, gelecek sezon da FIBA Avrupa organizasyonlarında yer alamayacak
Rus ve Belarus kulüpleri, 2023-24 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası organizasyonlarında yer almamaya devam edecek. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T23:23+0300
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FIBA'dan yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in yönettiği Almanya'nın Münih kentinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.Ukrayna ihtilafı nedeniyle bu sezon FIBA Avrupa organizasyonlarına katılımına izin verilmeyen Rus ve Belaruslu kulüplere uygulanan yaptırım, 2023-24 sezonunda da devam edecek. Bu iki ülkenin kulüpleri, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası turnuvalarına katılamayacak.2024 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği başvurusunda bulunan Polonya'nın talebi de kabul edildi. Turnuva, Gdynia kentinde düzenlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230513/avrupa-judo-birligi-rus-sporcularin-musabakalara-katilmasina-izin-verdi-1071037771.html
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rusya, belarus, ukrayna, fiba, yasak

Rus ve Belarus kulüpleri, gelecek sezon da FIBA Avrupa organizasyonlarında yer alamayacak

23:23 18.05.2023
© AAbasketbol
basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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Rus ve Belarus kulüpleri, 2023-24 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası organizasyonlarında yer almamaya devam edecek.
FIBA'dan yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in yönettiği Almanya'nın Münih kentinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.
Ukrayna ihtilafı nedeniyle bu sezon FIBA Avrupa organizasyonlarına katılımına izin verilmeyen Rus ve Belaruslu kulüplere uygulanan yaptırım, 2023-24 sezonunda da devam edecek. Bu iki ülkenin kulüpleri, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası turnuvalarına katılamayacak.
2024 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği başvurusunda bulunan Polonya'nın talebi de kabul edildi. Turnuva, Gdynia kentinde düzenlenecek.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
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Avrupa Judo Birliği, Rus sporcuların müsabakalara katılmasına izin verdi
13 Mayıs, 19:06
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