https://sputniknews.com.tr/20230513/avrupa-judo-birligi-rus-sporcularin-musabakalara-katilmasina-izin-verdi-1071037771.html
Avrupa Judo Birliği, Rus sporcuların müsabakalara katılmasına izin verdi
Avrupa Judo Birliği, Rus sporcuların müsabakalara katılmasına izin verdi
Avrupa Judo Birliği (EJU), Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara katılmasına izin verme kararını destekledi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T19:06+0300
2023-05-13T19:06+0300
2023-05-13T19:08+0300
spor
judo
olimpiyatlar
rusya
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Avrupa Judo Birliği’nin web sitesinden yapılan açıklamaya göre EJU, IJF’nin Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara katılmasına izin verme kararını destekledi.IJF, nisan ayının sonlarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) İcra Komitesi'nin tavsiyeleri sonrasında Rus ve Belaruslu sporcularının tarafsız bir statüde rekabet etmelerine izin vermişti.EJU Başkanı Laszlo Toth, “Biz IJF’nin taleplerine uygun olarak çalışıyoruz. EJU turnuvalarının statükosu buna uygun bir biçimde değiştirilecek” açıklamasında bulundu.EJU ayrıca, Doha'da düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası’na katılacak 20 Rus judocunun, turnuva sonrasında Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma şanslarını sürdüreceklerini de ifade etti.
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judo, olimpiyatlar, rusya
judo, olimpiyatlar, rusya
Avrupa Judo Birliği, Rus sporcuların müsabakalara katılmasına izin verdi
19:06 13.05.2023 (güncellendi: 19:08 13.05.2023) Abone ol
Avrupa Judo Birliği (EJU), Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara katılmasına izin verme kararını destekledi.
Avrupa Judo Birliği’nin web sitesinden yapılan açıklamaya göre EJU, IJF’nin Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara katılmasına izin verme kararını destekledi.
IJF, nisan ayının sonlarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) İcra Komitesi'nin tavsiyeleri sonrasında Rus ve Belaruslu sporcularının tarafsız bir statüde rekabet etmelerine izin vermişti.
EJU Başkanı Laszlo Toth, “Biz IJF’nin taleplerine uygun olarak çalışıyoruz. EJU turnuvalarının statükosu buna uygun bir biçimde değiştirilecek” açıklamasında bulundu.
EJU ayrıca, Doha'da düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası’na katılacak 20 Rus judocunun, turnuva sonrasında Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma şanslarını sürdüreceklerini de ifade etti.