https://sputniknews.com.tr/20230513/avrupa-judo-birligi-rus-sporcularin-musabakalara-katilmasina-izin-verdi-1071037771.html

Avrupa Judo Birliği, Rus sporcuların müsabakalara katılmasına izin verdi

Avrupa Judo Birliği, Rus sporcuların müsabakalara katılmasına izin verdi

Avrupa Judo Birliği (EJU), Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara katılmasına izin verme kararını destekledi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-13T19:06+0300

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judo

olimpiyatlar

rusya

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Avrupa Judo Birliği’nin web sitesinden yapılan açıklamaya göre EJU, IJF’nin Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalara katılmasına izin verme kararını destekledi.IJF, nisan ayının sonlarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) İcra Komitesi'nin tavsiyeleri sonrasında Rus ve Belaruslu sporcularının tarafsız bir statüde rekabet etmelerine izin vermişti.EJU Başkanı Laszlo Toth, “Biz IJF’nin taleplerine uygun olarak çalışıyoruz. EJU turnuvalarının statükosu buna uygun bir biçimde değiştirilecek” açıklamasında bulundu.EJU ayrıca, Doha'da düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası’na katılacak 20 Rus judocunun, turnuva sonrasında Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma şanslarını sürdüreceklerini de ifade etti.

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