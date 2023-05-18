https://sputniknews.com.tr/20230518/mauro-icardiden-transfer-iddiasina-yanit-1071244238.html
Mauro Icardi'den transfer iddiasına yanıt
Mauro Icardi'den transfer iddiasına yanıt
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin'in Boca Juniors takımına transfer olacağı iddiasına cevap verdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T05:29+0300
2023-05-18T05:29+0300
2023-05-18T05:29+0300
spor
galatasaray
mauro icardi
transfer
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Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.Son olarak Icardi'nin Arjantin'in Boca Juniors takımına transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Yıldız futbolcudan bu iddialara yanıt geldi.Mauro Icardi, sosyal medya hesabından gelen sorulara verdiği yanıtta, ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a transfer olacağı söylentilerini yalanladı.Icardi bir takipçisinden gelen "Arjantin'e transfer olacağın doğru mu?" sorusunu "Kimseyle konuşmadım. Yanlış" diyerek cevapladı.
https://sputniknews.com.tr/20230518/galatasaray-pfdkye-sevk-edildi-1071240250.html
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galatasaray, mauro icardi, transfer
galatasaray, mauro icardi, transfer
Mauro Icardi'den transfer iddiasına yanıt
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin'in Boca Juniors takımına transfer olacağı iddiasına cevap verdi.
Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Son olarak Icardi'nin Arjantin'in Boca Juniors takımına transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Yıldız futbolcudan bu iddialara yanıt geldi.
Mauro Icardi, sosyal medya hesabından gelen sorulara verdiği yanıtta, ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a transfer olacağı söylentilerini yalanladı.
Icardi bir takipçisinden gelen "Arjantin'e transfer olacağın doğru mu?" sorusunu "Kimseyle konuşmadım. Yanlış" diyerek cevapladı.