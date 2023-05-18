https://sputniknews.com.tr/20230518/mauro-icardiden-transfer-iddiasina-yanit-1071244238.html

Mauro Icardi'den transfer iddiasına yanıt

Mauro Icardi'den transfer iddiasına yanıt

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin'in Boca Juniors takımına transfer olacağı iddiasına cevap verdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T05:29+0300

2023-05-18T05:29+0300

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spor

galatasaray

mauro icardi

transfer

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Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.Son olarak Icardi'nin Arjantin'in Boca Juniors takımına transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Yıldız futbolcudan bu iddialara yanıt geldi.Mauro Icardi, sosyal medya hesabından gelen sorulara verdiği yanıtta, ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a transfer olacağı söylentilerini yalanladı.Icardi bir takipçisinden gelen "Arjantin'e transfer olacağın doğru mu?" sorusunu "Kimseyle konuşmadım. Yanlış" diyerek cevapladı.

https://sputniknews.com.tr/20230518/galatasaray-pfdkye-sevk-edildi-1071240250.html

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galatasaray, mauro icardi, transfer