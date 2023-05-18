https://sputniknews.com.tr/20230518/galatasaray-pfdkye-sevk-edildi-1071240250.html
Galatasaray PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T00:00+0300
2023-05-18T00:00+0300
2023-05-18T00:00+0300
spor
galatasaray
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, İstanbulspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo'nun ise rakibine kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.Öte yandan Kasımpaşa oyuncusu Günay Güvenç'in de kural dışı hareket sebebiyle disipline yollandığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230517/lider-galatasaray-istanbulspor-engelini-2-golle-gecti-1071194512.html
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galatasaray, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
Galatasaray PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, İstanbulspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.
Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo'nun ise rakibine kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Öte yandan Kasımpaşa oyuncusu Günay Güvenç'in de kural dışı hareket sebebiyle disipline yollandığı duyuruldu.