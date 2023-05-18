https://sputniknews.com.tr/20230518/galatasaray-pfdkye-sevk-edildi-1071240250.html

Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T00:00+0300

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2023-05-18T00:00+0300

spor

galatasaray

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, İstanbulspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo'nun ise rakibine kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.Öte yandan Kasımpaşa oyuncusu Günay Güvenç'in de kural dışı hareket sebebiyle disipline yollandığı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230517/lider-galatasaray-istanbulspor-engelini-2-golle-gecti-1071194512.html

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galatasaray, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)