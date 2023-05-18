https://sputniknews.com.tr/20230518/kenya-devlet-baskani-ulkeye-sokulan-kayit-disi-seker-nedeniyle-27-kisiyi-gorevden-aldi-1071261362.html

Kenya Devlet Başkanı ülkeye sokulan kayıt dışı şeker nedeniyle 27 kişiyi görevden aldı

Kenya Devlet Başkanı ülkeye sokulan kayıt dışı şeker nedeniyle 27 kişiyi görevden aldı

Kenya Devlet Başkanı Ruto, insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilmesine rağmen piyasaya sürülen 20 bin torba şeker nedeniyle 27 kişinin görevine son verdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T14:01+0300

2023-05-18T14:01+0300

2023-05-18T14:05+0300

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şeker

görevden alma

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Kenya lideri William Ruto, Kenya Standartlar Bürosu'nun (KEBS) sağlığa zararlı ürün olarak tanımlanmasına rağmen piyasaya girdiğinden şüphelenilen 20 bin torba şekerin kaybolmasıyla bağlantılı olarak çeşitli devlet kurumlarına bağlı 27 yetkiliyi görevden aldı.Kamu Hizmetleri Başkanı Felix Koskei, söz konusu şekerin 2018 yılında ithal edildiği ancak KEBS tarafından insan tüketimine uygun olmadığının tespit edildiğini ve ithal şekerin şirket sahiplerince masraflarının ödenerek imhasına karar verildiğini hatırlattı.Karara rağmen bu işlemin gerçekleştirilmediğini belirten Koskei, kayıt dışı şekerin Kenya pazarına sürüldüğünü aktardı.Sevkiyatın usulsüz bir şekilde serbest bırakıldığını tespit ettiklerini ifade eden Koskei, sevkiyat ve satıştan sorumlu tuttukları 27 kişinin görevine son verildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını belirtti.

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