https://sputniknews.com.tr/20230518/kenya-devlet-baskani-ulkeye-sokulan-kayit-disi-seker-nedeniyle-27-kisiyi-gorevden-aldi-1071261362.html
Kenya Devlet Başkanı ülkeye sokulan kayıt dışı şeker nedeniyle 27 kişiyi görevden aldı
Kenya Devlet Başkanı ülkeye sokulan kayıt dışı şeker nedeniyle 27 kişiyi görevden aldı
Kenya Devlet Başkanı Ruto, insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilmesine rağmen piyasaya sürülen 20 bin torba şeker nedeniyle 27 kişinin görevine son verdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T14:01+0300
2023-05-18T14:01+0300
2023-05-18T14:05+0300
dünya
afrika
kenya
şeker
görevden alma
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Kenya lideri William Ruto, Kenya Standartlar Bürosu'nun (KEBS) sağlığa zararlı ürün olarak tanımlanmasına rağmen piyasaya girdiğinden şüphelenilen 20 bin torba şekerin kaybolmasıyla bağlantılı olarak çeşitli devlet kurumlarına bağlı 27 yetkiliyi görevden aldı.Kamu Hizmetleri Başkanı Felix Koskei, söz konusu şekerin 2018 yılında ithal edildiği ancak KEBS tarafından insan tüketimine uygun olmadığının tespit edildiğini ve ithal şekerin şirket sahiplerince masraflarının ödenerek imhasına karar verildiğini hatırlattı.Karara rağmen bu işlemin gerçekleştirilmediğini belirten Koskei, kayıt dışı şekerin Kenya pazarına sürüldüğünü aktardı.Sevkiyatın usulsüz bir şekilde serbest bırakıldığını tespit ettiklerini ifade eden Koskei, sevkiyat ve satıştan sorumlu tuttukları 27 kişinin görevine son verildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230518/aclik-tarikati-sorusturmasinda-ceset-sayisi-227ye-yukseldi-1071247430.html
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afrika, kenya, şeker, görevden alma
Kenya Devlet Başkanı ülkeye sokulan kayıt dışı şeker nedeniyle 27 kişiyi görevden aldı
14:01 18.05.2023 (güncellendi: 14:05 18.05.2023) Abone ol
Kenya Devlet Başkanı Ruto, insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilmesine rağmen piyasaya sürülen 20 bin torba şeker nedeniyle 27 kişinin görevine son verdi.
Kenya lideri William Ruto, Kenya Standartlar Bürosu'nun (KEBS) sağlığa zararlı ürün olarak tanımlanmasına rağmen piyasaya girdiğinden şüphelenilen 20 bin torba şekerin kaybolmasıyla bağlantılı olarak çeşitli devlet kurumlarına bağlı 27 yetkiliyi görevden aldı.
Kamu Hizmetleri Başkanı Felix Koskei, söz konusu şekerin 2018 yılında ithal edildiği ancak KEBS tarafından insan tüketimine uygun olmadığının tespit edildiğini ve ithal şekerin şirket sahiplerince masraflarının ödenerek imhasına karar verildiğini hatırlattı.
Karara rağmen bu işlemin gerçekleştirilmediğini belirten Koskei, kayıt dışı şekerin Kenya pazarına sürüldüğünü aktardı.
Sevkiyatın usulsüz bir şekilde serbest bırakıldığını tespit ettiklerini ifade eden Koskei, sevkiyat ve satıştan sorumlu tuttukları 27 kişinin görevine son verildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını belirtti.