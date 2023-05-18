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https://sputniknews.com.tr/20230518/kadir-sekerin-10-yil-10-aylik-cezasi-onandi-1071251383.html
Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezası onandı
Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezası onandı
Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T11:39+0300
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türkiye
kadir şeker
kadın
kadına yönelik şiddet
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5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünüp çifti ayırmaya çalışan Kadir Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, ceza 'haksız tahrik' nedeniyle 15 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı verilen Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkmıştı.Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230404/kadir-sekerin-kurtardigi-ayse-dirlanin-kuzenleri-de-uyusturucudan-tutuklandi-1069165675.html
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kadir şeker, kadın, kadına yönelik şiddet
kadir şeker, kadın, kadına yönelik şiddet

Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezası onandı

11:39 18.05.2023 (güncellendi: 11:41 18.05.2023)
© İHAKadir Şeker
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı.
5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünüp çifti ayırmaya çalışan Kadir Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, ceza 'haksız tahrik' nedeniyle 15 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.
Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı verilen Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkmıştı.
Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulunmuştu.
Konya'da Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı ve şu an da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklu bulunan Ayşe Dırla'nın kuzenleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri de uyuşturucudan tutuklandı
4 Nisan, 15:50
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