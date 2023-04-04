https://sputniknews.com.tr/20230404/kadir-sekerin-kurtardigi-ayse-dirlanin-kuzenleri-de-uyusturucudan-tutuklandi-1069165675.html

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri de uyuşturucudan tutuklandı

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri de uyuşturucudan tutuklandı

Konya'da Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı ve şu an da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklu bulunan Ayşe Dırla'nın kuzenleri de... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T15:50+0300

2023-04-04T15:50+0300

2023-04-04T15:50+0300

türkiye

kadir şeker

ayşe dırla

uyuşturucu

mahkeme

tutuklama

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için Konya’ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına devam ederken bir gelişme yaşandı.Karatay ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde sahur vaktinde art arda gelen 2 araçtan şüphelenen polis ekipleri araçlara dur ihtarında bulundu. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücüler ekipler tarafından yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede durduruldu. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Narkotik ekiplerince yapılan aramada araçlara zulalanmış 8 parça halinde 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 2'si Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla'nın kuzenleri çıktıGözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Dırla, ve Nurcan Dırla’nın Kadir Şekerin sevgilisinden dayak yerken kurtardığı ve uyuşturucu ticaretinden cezaevinde olan Ayşe Dırla’nın kuzenleri olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Dırla, Nurcan Dırla, Muhammet Y. ve Aysun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20220906/kadir-sekerin-dosyasi-yeniden-yargitaya-gonderildi-1060867279.html

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kadir şeker, ayşe dırla, uyuşturucu, mahkeme, tutuklama