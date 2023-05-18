https://sputniknews.com.tr/20230518/ispanya-kadin-cinayetlerine-karsi-kriz-masasi-olusturmayi-planliyor-1071279816.html

İspanya, kadın cinayetlerine karşı kriz masası oluşturmayı planlıyor

İspanya, kadın cinayetlerine karşı kriz masası oluşturmayı planlıyor

İspanya hükümetinin toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele temsilcisi Victoria Rosel, ülkede partnerleri ya da eski partnerleri tarafından öldürülen... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T22:32+0300

2023-05-18T22:32+0300

2023-05-18T22:32+0300

dünya

kadın cinayeti

ispanya

toplumsal cinsiyet eşitsizliği

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İspanya'da kadın cinayetlerinin sayısında yaşanan artış hükümeti harekete geçirdi.Hükümetin toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele temsilcisi Victoria Rosel, yaptığı açıklamada konuyla ilgili yeni bir acil durum komitesi kurulabileceğini duyurdu.Hükümet tarafından açıklanan verilere göre İspanya'da cinsiyete dayalı şiddet nedeniyle öldürülen kadınların sayısı 2023 yılının başından bu yana 18'e, 2003 yılından bu yana ise 1202'ye ulaştı. 23 Mart'tan bugüne kadar 8 kadın cinayeti yaşandı.Rosel, "Mayıs ayında yeni bir kriz komitesi toplamamız gerekeceği ihtimaline karşı tetikte olmaya devam ediyoruz" dedi.Yetkili, söz konusu tedbirin geçen yılın temmuz ayında onaylandığını ve bir ay içinde 5 veya daha fazla cinsiyete dayalı cinayet işlenmesi halinde uygulamaya konulabileceğini de sözlerine ekledi.Komite, İspanyol özerk topluluklarıyla işbirliği içinde cinayet vakalarını analiz edecek ve 'kurumsal müdahalede iyileştirme kapasiteleri üzerinde' fikir yürütecek.

https://sputniknews.com.tr/20230405/dunya-kadinlar-gununun-kutlandigi-mart-ayinda-23-kadin-katledildi-1069192059.html

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kadın cinayeti, ispanya, toplumsal cinsiyet eşitsizliği