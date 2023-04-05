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Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı mart ayında 23 kadın katledildi
Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı mart ayında 23 kadın katledildi
Kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı mart ayında 23 kadın, eşleri tarafından öldürüldü. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T08:02+0300
2023-04-05T08:03+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
kadın cinayetlerini durduracağız platformu
dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri
türkiye
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayımladığı rapora göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı mart ayında 23 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 23 kadının 9’u evli olduğu erkek tarafından, 8’i boşanmak istediği için öldürüldü.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) 2023’ün mart ayı kadın cinayetleri raporunu yayımladı. Milliyet gazetesinin haberleştirdiği rapora göre, martta 23 kadın cinayeti işlendi. 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu8 kadın boşanmak istediği için öldürüldüMart ayında öldürülen 23 kadından 8’si boşanmak istediği, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddettiği gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 2’si ekonomik bahaneyle öldürüldü. Kadınların 12’sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 12 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasına bağlandı.Mart ayında öldürülen 23 kadının 9’u evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si babası, 2’si oğlu, 2’si tanıdığı biri, 1’i akrabası, 1’i eskiden evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Bu ay kadınların yüzde 39’u da evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 16’sı evinde, 4’ü sokakta, 1’i otelde, 1’i iş yerinde, 1’i ormanlık alanda öldürüldü. Bu ay cinayete kurban giden kadınların yüzde 70’i evlerinde öldürüldü.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre cinayetlerin işlendiği iller ise şöyle: İstanbul’da 4 kadın, İzmir’de 2 kadın, Manisa’da 2 kadın, Mersin’de 2 kadın, Adana’da 2 kadın, Malatya’da 1 kadın, Batman’da 1 kadın, Ankara’da 1 kadın, Denizli’de 1 kadın, Ordu’da 1 kadın, Afyonkarahisar’da 1 kadın, Yozgat’ta 1 kadın, Artvin’de 1 kadın Kocaeli’de 1 kadın, Eskişehir’de 1 kadın, Antalya’da da 1 kadın.Son olarak Konya’da Yılmaz Gürpe (33), boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe’yi sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde meydana geldi. Antalya’da bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, bir süre önce memleketi Konya’ya geldi. Gürpe, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe’ye çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Ebru Gürpe, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz Gürpe ise evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/8-martta-kadin-cinayeti-bosanma-asamasinda-oldugu-esini-oldurdu-evi-atese-verdi-1067974304.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadın cinayetlerini durduracağız platformu, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri, türkiye
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadın cinayetlerini durduracağız platformu, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri, türkiye

Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı mart ayında 23 kadın katledildi

08:02 05.04.2023 (güncellendi: 08:03 05.04.2023)
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org Kadın cinayetleri
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org
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Kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı mart ayında 23 kadın, eşleri tarafından öldürüldü.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayımladığı rapora göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı mart ayında 23 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 23 kadının 9’u evli olduğu erkek tarafından, 8’i boşanmak istediği için öldürüldü.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) 2023’ün mart ayı kadın cinayetleri raporunu yayımladı. Milliyet gazetesinin haberleştirdiği rapora göre, martta 23 kadın cinayeti işlendi. 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu

8 kadın boşanmak istediği için öldürüldü

Mart ayında öldürülen 23 kadından 8’si boşanmak istediği, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddettiği gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 2’si ekonomik bahaneyle öldürüldü. Kadınların 12’sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 12 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasına bağlandı.
Mart ayında öldürülen 23 kadının 9’u evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si babası, 2’si oğlu, 2’si tanıdığı biri, 1’i akrabası, 1’i eskiden evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Bu ay kadınların yüzde 39’u da evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 16’sı evinde, 4’ü sokakta, 1’i otelde, 1’i iş yerinde, 1’i ormanlık alanda öldürüldü. Bu ay cinayete kurban giden kadınların yüzde 70’i evlerinde öldürüldü.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre cinayetlerin işlendiği iller ise şöyle: İstanbul’da 4 kadın, İzmir’de 2 kadın, Manisa’da 2 kadın, Mersin’de 2 kadın, Adana’da 2 kadın, Malatya’da 1 kadın, Batman’da 1 kadın, Ankara’da 1 kadın, Denizli’de 1 kadın, Ordu’da 1 kadın, Afyonkarahisar’da 1 kadın, Yozgat’ta 1 kadın, Artvin’de 1 kadın Kocaeli’de 1 kadın, Eskişehir’de 1 kadın, Antalya’da da 1 kadın.
Son olarak Konya’da Yılmaz Gürpe (33), boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe’yi sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde meydana geldi. Antalya’da bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, bir süre önce memleketi Konya’ya geldi. Gürpe, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe’ye çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Ebru Gürpe, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz Gürpe ise evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Batman’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen karısını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu ve daha sonra evi ateşe verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
TÜRKİYE
8 Mart'ta kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü, evi ateşe verdi
8 Mart, 11:03
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