https://sputniknews.com.tr/20230518/hollywoodun-bir-gece-kulubunde-striptizcilerin-sendikali-olma-mucadelesi-zaferle-sonuclandi--1071259111.html

Hollywood'un bir gece kulübünde striptizcilerin sendikalı olma mücadelesi zaferle sonuçlandı

Hollywood'un bir gece kulübünde striptizcilerin sendikalı olma mücadelesi zaferle sonuçlandı

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Star Garden isimli gece kulübünün üstsüz dansçıları, 15 aylık bir mücadele sonucunda halihazırda ABD'nin tek... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T14:31+0300

2023-05-18T14:31+0300

2023-05-18T14:58+0300

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dansçı

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Geçen yıl bir gece kulübünde güvenlik endişeleri ve yönetimin bunları çözmemesi nedeniyle greve giden striptizciler, ABD saatiyle bu sabah resmi sendika oylamasına giderek 15 aylık mücadeleyi zaferle taçlandırdı.Striptizcilerin sendika tarafından temsil edilmeye hak kazanması, sahne oyuncuları, şarkıcılar ve dansçıların asırlık sendikasının ilk kez striptiz kulübü emekçilerini temsil etmesi anlamını da taşıyor.50 binden fazla üyesi olan Aktörlerin Eşit Hakları Derneği (Actors’ Equity Association) isimli sendika, yeni üyelerinin adil sözleşmeye kavuşması için mücadele sözü verdi.Böylece senaristlerin ücretlerin yükseltilmesi talebini stüdyoların karşılamaması nedeniyle 15 yıl sonra ilk kez greve gitmelerinin ardından stripcizlerin ilk kez sendikalaşmasıyla, eğlence sanayinin merkezi Hollywood'a emek yoğun bir gündem hakim oldu. Chris Smalls ve Tom Morello striptizcilerle dayanıştıStriptizcilerin Kuzey Hollywood'un gece geç saatlerine damga vuran, renkli, kostümlü protestolara sahne olan sendikalaşma kampanyası, Amazon Sendikası Başkanı Chris Smalls ve Rage Against the Machine grubuyla tanınan solcu müzisyen Tom Morello gibi yüksek profilli isimlerin de desteğini aldı.Fedakarlık gerektiren zorlu mücadeleStar Garden'ın 23 yaşındaki dansçısı Charlie, geçen yıl 8 ay boyunca haftasonu gecelerini çalışmak yerine grev gözcülüğünde geçirdiği için mali zorluk çektiğini, ama sonucun buna değdiğini söyledi. 'Kendi hayatımızdan daha mühim bir dava için mücadele ettik'"Yaptığımız fedakarlık kesinlikle büyük fedakarlıktı, ama bizden daha büyük bir şey içindi" diyen Charlie, 'isteyen striptizciler için sendikalaşmanın var olacağı bir gelecek uğruna mücadele ettiklerini ve bunun kirayı ödemekte zorlanmaktan çok daha büyük bir mesele olduğunu' dile getirdi. Neden başladı?Mart 2022'de başlayan kampanyayı, güvenliksiz çalışma koşulları, cinsel taciz tehdidi, müşterilerin kendilerine yönelik tehlikeli davranışlarını gündeme getirdiklerinde misilleme olarak işten çıkarılmaları ve fiziksel iş yaptıklarından kaçınılmazlaşan işyeri yaralanmalarını kapsamına alacak sağlık sigortası gibi her çalışanın doğal talepleri körükledi. 'Oyuncularla aynı endişeleri paylaşıyorlar'Aktörlerin Eşitliği, ilk kez örgütlenmelerini üstlendiği striptizcilerin, ücret hırsızlığından gösteri sonrası güvenliğine kadar diğer oyuncularla benzer endişeleri olduğunu belirtti.Sendika Başkanı Kate Shindle'ın açıklamasında, "Striptizciler canlı şov emekçileri. Mesleklerinin bazı unsurları benzersiz olsa da, onlar da esasen performans sanatçıları ve yaşamak için dans eden diğer üyelerle pek çok ortak yönleri var" denildi. 'Hulâsa savaşçı olduklarını kanıtladılar'Açıklamada Star Garden dansçılarının 'uzun ve zorlu süreç boyunca hulâsa savaşçı olduklarını kanıtladıkları' dile getirildi."Her gece yüksekliği 15-25 santimi bulan topuklu ayakkabılarla dolaşmak bile vücudunuzu fazlasıyla yıpratır" diyen Charlie, striptizcilerin zihinsel sağlık desteğine de ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.'Terapist ya da sosyal hizmet uzmanı gibi'Pek çok müdavim müşterinin dertlerini döküp empati beklemesinden ötürü kendilerinin terapist ya da sosyal hizmet uzmanınınki gibi duygusal emek verdiğini anlatan Charlie, durumu "Sosyal hizmet deneyimimin çoğunun iç çamaşırımda olduğunu söyleyebilirim" diye ifade etti. Charlie, sendikalaşma zaferinin, seks işçilerinin onlarca yıldır güvenli çalışma koşullarını savunduğu kampanyalara çok şey borçlu olduğunu ve Birleşik Striptizciler (Strippers United) örgütünün verdiği desteğin süreçte önemli rol oynadığını söyledi. Patron, iflas başvurusu dahil her türlü çamura yattıGece kulübünün iflas başvurusunda bulunması dahil bir yılı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesinden sonra, önceki gün sendika ile Star Garden sahipleri, hem dansçıların sendika oylaması yapması hem de mekanın yeniden açılmasına izin veren anlaşmaya vardıklarını duyurdu.Gece kulübü sahibinin avukatı An Ruda, "Star Garden, tüm taraflar için adil olacak şekilde sendikayla türünün tek örneği toplu iş sözleşmesi anlaşmasını iyi niyetle müzakere etmeye kararlı. Star Garden, her zaman adil ve eşit fırsatlar sunan, çalışanlarının haklarına saygı duyan bir işveren olduğu için uzlaşmaya karar verdi" diye konuştu.'Darısı diğer meslektaşlarımızın başına'Kuzey Hollywood dansçıları da kazandıkları zaferin ABD'deki diğer striptiz kulüplerinde yeni sendika çabalarını harekete geçirmesini umut ettiklerini belirtti. Star Garden dansçısı Lilith, "Bu kulüpteki dansçıların ötesinde tüm striptiz kulübü endüstrisi için kazanım elde ettik" dedi. Öncülü Lusty Lady, 2013'te kapanmıştıStar Garden'a sendika temsili, San Francisco'da çalışanların sahibi olduğu Lusty Lady'nin 1997'de Uluslararası Hizmet Çalışanları Sendikası'na üye olup 2013'te kapatılmasından 10 yıl sonra geldi. O zamanlar Lusty Lady, ABD'deki tek sendikalı striptiz kulübüydü.

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