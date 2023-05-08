https://sputniknews.com.tr/20230508/hollywoodun-kalemleri-grevde-stranger-thingsin-yeni-sezonu-ve-blade-ertelendi-1070766758.html
Hollywood'un kalemleri grevde: 'Stranger Things'in yeni sezonu ve 'Blade' ertelendi
Hollywood'un kalemleri grevde: 'Stranger Things'in yeni sezonu ve 'Blade' ertelendi
Marvel, 15 yıl aradan sonra ilk kez greve giden Hollywood yazarları nedeniyle Mahershala Ali başrolde olduğu 'Blade' filmini erteledi. Çok tutan Netflix dizisi... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T11:50+0300
2023-05-08T11:50+0300
2023-05-08T12:21+0300
yaşam
hollywood
film
yazar
grev
erteleme
erteleme kararı
sinema
blade
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Hollywood senaristleri 15 yıl aradan sonra greve gitti. Yazarların grevi ikinci haftasına girerken bazı setlerde kalemler ve kameralar çalışmayı durdurdu.Hollywood'un en büyük yapımlarından bazıları da belirsizlik içinde kaldı. Şu anda yapım aşamasında olan ve merakla beklenen 'Stranger Things' dizisinin final sezonu ve yapımını Marvel'ın üstlendiği 'Blade' filmi bu projeler arasında. Stranger Things'in yaratıcısı Duffer kardeşler, sosyal medya hesaplarından hayal kırıklıklarını dile getirerek, hit dizinin prodüksüyonunun durma noktasına geldiğini duyurdular.Duffer kardeşlerin açıklamasında, "Umarız yakında adil bir anlaşmaya varılır ve böylece hepimiz işe geri dönebiliriz" ifadeleri yer aldı.Marvel da Mahershala Ali'nin vampir avcısı rolünde olduğu süper kahraman filminin yapımının grev bittikten sonra devam edeceğini açıkladı. Grev, ABD'de gece geç saatlerde yayınlanan komedi programları da dahil olmak üzere canlı televizyondaki birçok programı durdurmayı başararak büyük bir etki yarattı. Grev pahalıya patlayabilirGrevin Hollywood'a maliyetinin 2 milyar doları bulabileceği belirtiliyor. Amerika Yazarlar Birliği ise Hollywood'a yılda 430 milyon dolara mal olabilecek 'adil bir anlaşma' çağrısında bulunuyor.Öte yandan, grev devam ederken HBO'nun Game of Thrones uyarlama dizisi 'House of the Dragon' ve Amazon'un 'Lord of the Rings: Rings of Power' gibi bazı yapımlar yazarları olmadan çekime devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230502/hollywood-senaristleri-grevde-gece-gec-saatte-canli-yayimlanan-talk-sovlar-suresiz-durdu--1070507803.html
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hollywood, film, yazar, grev, erteleme, erteleme kararı, sinema, blade
hollywood, film, yazar, grev, erteleme, erteleme kararı, sinema, blade
Hollywood'un kalemleri grevde: 'Stranger Things'in yeni sezonu ve 'Blade' ertelendi
11:50 08.05.2023 (güncellendi: 12:21 08.05.2023) Abone ol
Marvel, 15 yıl aradan sonra ilk kez greve giden Hollywood yazarları nedeniyle Mahershala Ali başrolde olduğu 'Blade' filmini erteledi. Çok tutan Netflix dizisi 'Stranger Things' de grevden nasibini aldı.
Hollywood senaristleri 15 yıl aradan sonra greve gitti. Yazarların grevi ikinci haftasına girerken bazı setlerde kalemler ve kameralar çalışmayı durdurdu.
Hollywood'un en büyük yapımlarından bazıları da belirsizlik içinde kaldı. Şu anda yapım aşamasında olan ve merakla beklenen 'Stranger Things' dizisinin final sezonu ve yapımını Marvel'ın üstlendiği 'Blade' filmi bu projeler arasında.
Stranger Things'in yaratıcısı Duffer kardeşler, sosyal medya hesaplarından hayal kırıklıklarını dile getirerek, hit dizinin prodüksüyonunun durma noktasına geldiğini duyurdular.
Duffer kardeşlerin açıklamasında, "Umarız yakında adil bir anlaşmaya varılır ve böylece hepimiz işe geri dönebiliriz" ifadeleri yer aldı.
Marvel da Mahershala Ali'nin vampir avcısı rolünde olduğu süper kahraman filminin yapımının grev bittikten sonra devam edeceğini açıkladı.
Grev, ABD'de gece geç saatlerde yayınlanan komedi programları da dahil olmak üzere canlı televizyondaki birçok programı durdurmayı başararak büyük bir etki yarattı.
Grev pahalıya patlayabilir
Grevin Hollywood'a maliyetinin 2 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.
Amerika Yazarlar Birliği ise Hollywood'a yılda 430 milyon dolara mal olabilecek 'adil bir anlaşma' çağrısında bulunuyor.
Öte yandan, grev devam ederken HBO'nun Game of Thrones uyarlama dizisi 'House of the Dragon' ve Amazon'un 'Lord of the Rings: Rings of Power' gibi bazı yapımlar yazarları olmadan çekime devam edecek.