https://sputniknews.com.tr/20230518/devler-liginde-manchester-city-ve-inter-finalde-kozlarini-paylasacak-1071297081.html

Devler Ligi’nde Manchester City ve Inter finalde kozlarını paylaşacak

Devler Ligi’nde Manchester City ve Inter finalde kozlarını paylaşacak

10 Haziran’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Inter ile İngiliz temsilcisi Manchester City, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T15:13+0300

2023-05-18T15:13+0300

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veri maç

radyo

futbol

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Devler Ligi’nde Manchester City ve Inter finalde kozlarını paylaşacak Devler Ligi’nde Manchester City ve Inter finalde kozlarını paylaşacak

Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonuna mercek tutuldu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in ardından ikinci finalist de belli oldu. İngiliz devi Manchester City, 1-1'in rövanşında ağırladığı son şampiyon Real Madrid'i Bernardo Silva (2), Eder Militao (k.k.) ve Julian Alvarez'in golleriyle 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Pep Guardiola’nın ekibi, 2020-2021 sezonundan sonra ilk kez finale yükseldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Devler Ligi finali 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.Zorlu 90 dakikada ev sahibi City 2.82’lik, Real Madrid ise 0.47’lik gol beklentisi oranı yakaladı. Mücadelenin bir çok istatistiğinde ağır basan Maviler’in topla oynama oranı yüzde 59 olarak ölçüldü. City ayrıca çektiği 16 şuttan 8 isabet bulurken, yeşil sahanın mağlup tarafı ise yalnızca 7 şut çekti ve bunların 3’ünde isabet buldu.

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2023

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

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