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https://sputniknews.com.tr/20230518/destici-milletvekili-maasinin-bir-kismini-iade-etmek-icin-dilekce-verdi-1071270324.html
Destici, milletvekili maaşının bir kısmını iade etmek için dilekçe verdi
Destici, milletvekili maaşının bir kısmını iade etmek için dilekçe verdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekili görevinin sona ermesi üzerine peşin ödenen 3 aylık maaşının bir kısmını iade etmek için TBMM'ye dilekçe sundu. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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politika
mustafa destici
seçim
milletvekili
maaş
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BBP'den yapılan açıklamada, Destici'nin, TBMM'nin kendilerine peşin ödediği 3 aylık maaşın bir kısmını hak etmediği gerekçesiyle iade etmek üzere dilekçe verdiği bildirildi.Destici, dilekçesinde şunları kaydetti:
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mustafa destici, seçim, milletvekili, maaş, iade
mustafa destici, seçim, milletvekili, maaş, iade

Destici, milletvekili maaşının bir kısmını iade etmek için dilekçe verdi

17:08 18.05.2023
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimizin, seçmenimizin verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Başka türlü sonuç bekleyenler, ülkeyi kaosa ya da karışıklığa götürme hevesi içinde olanlar milletimizin direnciyle her zaman karşılaşmıştır, yine karşılaşacaktır" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Milletimizin, seçmenimizin verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Başka türlü sonuç bekleyenler, ülkeyi kaosa ya da karışıklığa götürme hevesi içinde olanlar milletimizin direnciyle her zaman karşılaşmıştır, yine karşılaşacaktır dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekili görevinin sona ermesi üzerine peşin ödenen 3 aylık maaşının bir kısmını iade etmek için TBMM'ye dilekçe sundu.
BBP'den yapılan açıklamada, Destici'nin, TBMM'nin kendilerine peşin ödediği 3 aylık maaşın bir kısmını hak etmediği gerekçesiyle iade etmek üzere dilekçe verdiği bildirildi.
Destici, dilekçesinde şunları kaydetti:
"Milletvekili görevimin 14 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle 15 Nisan-14 Temmuz 2023 dönemi milletvekili maaşı, ödenek ve yolluklarımın 15 Mayıs-14 Temmuz 2023 dönemine ait olan kısmını Hazine'ye gelir kaydedilmek üzere iade etmek istiyorum. İade edilmesi gereken hesabın ve tutarın tarafıma bildirilmesini rica ederim."
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
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Destici: Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanımızın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir
15 Mayıs, 04:37
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