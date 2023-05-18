Destici, milletvekili maaşının bir kısmını iade etmek için dilekçe verdi

© AA Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimizin, seçmenimizin verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Başka türlü sonuç bekleyenler, ülkeyi kaosa ya da karışıklığa götürme hevesi içinde olanlar milletimizin direnciyle her zaman karşılaşmıştır, yine karşılaşacaktır" dedi.