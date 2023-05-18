Ankara'da uçan koltuğun videosunu çeken genç: 'Koltuğun kendisi bile zarar görmedi'

“Dün malum fırtına dolayısıyla çok büyük bir rüzgar ve yağmur durumu söz konusuydu. Etrafta bulunan bütün eşyalar, balkonlarda bulunan sandalyeler hep havada uçuşmaya başladı. Ben de o arada aracımı kontrol etmek için dışarı baktığımda o ara malum görüntüyle karşılaştım. Telefonum da elimdeydi hemen kamerasını açıp videosunu çektim. Koltuk rüzgarın etkisiyle hemen üstüme gelmeye başladı. Allahtan binanın üzerine doğru düşmedi de yan taraftaki binanın bahçesine doğru düştü. Kimseye bir zarar vermemiş oldu. Koltuğun kendisi bile zarar görmedi, hasır bir koltuk. Bunun animasyon olduğunu düşünenler de var, kesinlikle böyle bir durum yok ben de şu binandan çekimini yaptım."