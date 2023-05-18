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Ankara'da uçan koltuğun videosunu çeken genç: 'Koltuğun kendisi bile zarar görmedi'
Ankara'da uçan koltuğun videosunu çeken genç: 'Koltuğun kendisi bile zarar görmedi'
Ankara'da fırtınanın etkisiyle bir evin balkonundan uçan koltuğu videoya çeken Onur Kalmaz, “Koltuk rüzgarın etkisiyle hemen üstüme gelmeye başladı. Allahtan... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle şehrin birçok yerinde ağaçlar devrildi, binalardan kopan parçalar ve birçok eşya rüzgarın etkisiyle uçtu. Çankaya ilçesine bağlı Ümit Mahallesi'nde bulunan 35 katlı bir apartmanın balkonlarından da birçok eşya etrafa saçılırken, üç kişilik bir koltuğun uçtuğu anlar ise kameraya yansıdı. Fırtınanın etkisiyle havalanan koltuk, 2531'inci sokaktaki bir binanın bahçesine düştü. O anları cep telefonun kamerasına çeken Onur Kalmaz, yaşananları şu şekilde aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230517/uclu-koltuk-firtinanin-etkisiyle-ucmaya-basladi-baska-bir-binaya-carparak-durdu-1071229002.html
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ankara, koltuk, fırtına, gökyüzü, çatı

Ankara'da uçan koltuğun videosunu çeken genç: 'Koltuğun kendisi bile zarar görmedi'

14:35 18.05.2023
© İHAAnkara'da uçan koltuğun videosunu çeken genç
Ankara'da uçan koltuğun videosunu çeken genç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© İHA
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Ankara'da fırtınanın etkisiyle bir evin balkonundan uçan koltuğu videoya çeken Onur Kalmaz, “Koltuk rüzgarın etkisiyle hemen üstüme gelmeye başladı. Allahtan binanın üzerine doğru düşmedi de yan taraftaki binanın bahçesine doğru düştü” dedi.
Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle şehrin birçok yerinde ağaçlar devrildi, binalardan kopan parçalar ve birçok eşya rüzgarın etkisiyle uçtu.
Çankaya ilçesine bağlı Ümit Mahallesi'nde bulunan 35 katlı bir apartmanın balkonlarından da birçok eşya etrafa saçılırken, üç kişilik bir koltuğun uçtuğu anlar ise kameraya yansıdı.
Fırtınanın etkisiyle havalanan koltuk, 2531'inci sokaktaki bir binanın bahçesine düştü. O anları cep telefonun kamerasına çeken Onur Kalmaz, yaşananları şu şekilde aktardı:
“Dün malum fırtına dolayısıyla çok büyük bir rüzgar ve yağmur durumu söz konusuydu. Etrafta bulunan bütün eşyalar, balkonlarda bulunan sandalyeler hep havada uçuşmaya başladı. Ben de o arada aracımı kontrol etmek için dışarı baktığımda o ara malum görüntüyle karşılaştım. Telefonum da elimdeydi hemen kamerasını açıp videosunu çektim. Koltuk rüzgarın etkisiyle hemen üstüme gelmeye başladı. Allahtan binanın üzerine doğru düşmedi de yan taraftaki binanın bahçesine doğru düştü. Kimseye bir zarar vermemiş oldu. Koltuğun kendisi bile zarar görmedi, hasır bir koltuk. Bunun animasyon olduğunu düşünenler de var, kesinlikle böyle bir durum yok ben de şu binandan çekimini yaptım."
Ankara'da fırtına: 2 kişi yaralandı, ağaçlar devrildi, uçan bir kanepe binaya çarparak durdu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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