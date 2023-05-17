https://sputniknews.com.tr/20230517/uclu-koltuk-firtinanin-etkisiyle-ucmaya-basladi-baska-bir-binaya-carparak-durdu-1071229002.html

Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, minareler yıkıldı, uçmaya başlayan kanepe binaya çarparak durdu

Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, minareler yıkıldı, uçmaya başlayan kanepe binaya çarparak durdu

Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirdi, binaların çatılarını ve minareleri uçurdu. Bir binadan uçan koltuğun... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T18:00+0300

2023-05-17T18:00+0300

2023-05-17T18:24+0300

fırtına

yaşam

ankara

koltuk

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Ankara’da Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçeleri başta olmak üzere akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve fırtına, çatıları uçururken minareleri yıktı. Çankaya ilçesinde bulunan Selanik Sokak'ta bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, yolu kapattı. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Aşur Düzenli adlı esnaf, “Çok şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi, kimseye zarar vermedi. Gören bomba patladı zannetti” dedi. Öte yandan fırtına sebebiyle Eryaman’da da bir ağaç kökünden devrilirken, inşaat vinçlerinde ise kısa devre yaşandı.Sosyal medyada yer alan bir görüntüde çok katlı bir binadan uçan koltuğu başka bir evin üzerine düştüğü görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230516/meteorolojiden-marmara-ve-ege-icin-saganak-yagis-uyarisi-sel-baskinlari-gorulebilir-1071153785.html

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fırtına, ankara, koltuk