https://sputniknews.com.tr/20230517/uclu-koltuk-firtinanin-etkisiyle-ucmaya-basladi-baska-bir-binaya-carparak-durdu-1071229002.html
Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, minareler yıkıldı, uçmaya başlayan kanepe binaya çarparak durdu
Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, minareler yıkıldı, uçmaya başlayan kanepe binaya çarparak durdu
Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirdi, binaların çatılarını ve minareleri uçurdu. Bir binadan uçan koltuğun... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T18:00+0300
2023-05-17T18:00+0300
2023-05-17T18:24+0300
fırtına
yaşam
ankara
koltuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071229694_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_5275add566f1e2c3ab2a404c228060b2.jpg
Ankara’da Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçeleri başta olmak üzere akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve fırtına, çatıları uçururken minareleri yıktı. Çankaya ilçesinde bulunan Selanik Sokak'ta bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, yolu kapattı. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Aşur Düzenli adlı esnaf, “Çok şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi, kimseye zarar vermedi. Gören bomba patladı zannetti” dedi. Öte yandan fırtına sebebiyle Eryaman’da da bir ağaç kökünden devrilirken, inşaat vinçlerinde ise kısa devre yaşandı.Sosyal medyada yer alan bir görüntüde çok katlı bir binadan uçan koltuğu başka bir evin üzerine düştüğü görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230516/meteorolojiden-marmara-ve-ege-icin-saganak-yagis-uyarisi-sel-baskinlari-gorulebilir-1071153785.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071229694_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_42b7e3bff79c84598d7cd8a879870f4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fırtına, ankara, koltuk
Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, minareler yıkıldı, uçmaya başlayan kanepe binaya çarparak durdu
18:00 17.05.2023 (güncellendi: 18:24 17.05.2023) Abone ol
Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirdi, binaların çatılarını ve minareleri uçurdu. Bir binadan uçan koltuğun başka bir evin üzerine düştüğü görüntülendi.
Ankara’da Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçeleri başta olmak üzere akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve fırtına, çatıları uçururken minareleri yıktı.
Çankaya ilçesinde bulunan Selanik Sokak'ta bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, yolu kapattı. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
Aşur Düzenli adlı esnaf, “Çok şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi, kimseye zarar vermedi. Gören bomba patladı zannetti” dedi.
Öte yandan fırtına sebebiyle Eryaman’da da bir ağaç kökünden devrilirken, inşaat vinçlerinde ise kısa devre yaşandı.
Sosyal medyada yer alan bir görüntüde çok katlı bir binadan uçan koltuğu başka bir evin üzerine düştüğü görüldü.