https://sputniknews.com.tr/20230516/meteorolojiden-marmara-ve-ege-icin-saganak-yagis-uyarisi-sel-baskinlari-gorulebilir-1071153785.html
Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak yağış uyarısı: Sel baskınları görülebilir
Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak yağış uyarısı: Sel baskınları görülebilir
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, öğleden sonra Ege'in iç kesimleri, akşam saatlerinde ise Marmara ve iç Ege gök gürültülü sağanak... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T07:45+0300
2023-05-16T07:45+0300
2023-05-16T07:45+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması, Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış
Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak yağış uyarısı: Sel baskınları görülebilir
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, öğleden sonra Ege'in iç kesimleri, akşam saatlerinde ise Marmara ve iç Ege gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve kıyı Ege'de toz taşınımı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması, Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."