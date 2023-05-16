https://sputniknews.com.tr/20230516/meteorolojiden-marmara-ve-ege-icin-saganak-yagis-uyarisi-sel-baskinlari-gorulebilir-1071153785.html

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak yağış uyarısı: Sel baskınları görülebilir

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak yağış uyarısı: Sel baskınları görülebilir

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, öğleden sonra Ege'in iç kesimleri, akşam saatlerinde ise Marmara ve iç Ege gök gürültülü sağanak... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T07:45+0300

2023-05-16T07:45+0300

2023-05-16T07:45+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması, Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış