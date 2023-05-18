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https://sputniknews.com.tr/20230518/altinordu-kulubun-futbol-haklarini-bir-yatirimciya-devredecek-1071262856.html
Altınordu, kulübün futbol haklarını bir yatırımcıya devredecek
Altınordu, kulübün futbol haklarını bir yatırımcıya devredecek
Altınordu Kulübü'nün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'nin, bu hakları devretmek için yatırımcılarla görüşeceği bildirildi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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Altınordu Kulübü, kulübün haklarını bir yatırımcıya devredeceğini duyurdu.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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altınordu, futbol, kulüp, yatırımcı, devir
altınordu, futbol, kulüp, yatırımcı, devir

Altınordu, kulübün futbol haklarını bir yatırımcıya devredecek

14:27 18.05.2023
© AAAltınordu Kulübü'nün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'nin, bu hakları devretmek için yatırımcılarla görüşeceği bildirildi.
Altınordu Kulübü'nün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'nin, bu hakları devretmek için yatırımcılarla görüşeceği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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Altınordu Kulübü'nün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'nin, bu hakları devretmek için yatırımcılarla görüşeceği bildirildi.
Altınordu Kulübü, kulübün haklarını bir yatırımcıya devredeceğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2012’den beri kulübümüzün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ misyon ve vizyonumuza uygun olan yatırımcılarla görüşerek, kulübümüzün futbol haklarını yakın zamanda devredecektir. Bu süreç boyunca tüm sportif ve ticari faaliyetlerimiz ile futbol okullarımız çalışmalarına aynen devam edecektir. Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeye devam edecektir. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz."
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