https://sputniknews.com.tr/20230518/almanyada-turk-anne-ve-2-kizi-olu-bulundu-1071254811.html

Almanya'da Türk anne ve 2 kızı ölü bulundu

Almanya'da Türk anne ve 2 kızı ölü bulundu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herten şehrinde bir pansiyonda Türk bir kadın ve iki küçük kızı ölü bulundu. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T12:38+0300

2023-05-18T12:38+0300

2023-05-18T12:38+0300

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Polisten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Ruziye Öz ile kızları Peri (8) ile Masal'ın (5) kaldıkları pansiyondaki odada ölü bulunduğu, 35 yaşındaki babaları Uğur S.'nin, cinayet şüphelisi olarak Marl kentinde gözaltına alındığı bildirildi.Geçen yıl Antalya'dan Almanya'ya gelen ailenin, Almanya'ya yerleşmek için işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.İsmini vermek istemeyen bir aile yakını, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen sene Antalya'dan geldiler. Ruziye, çocuklarıyla Türkiye'ye iş vizesiyle gelip gidiyordu. En son pazar günü geldiler Türkiye'den. Pazartesi bana gelip okula kayıt yaptıracaktık" dedi.Aile yakını, "O gün sürekli arıyorum açmıyorlar. İçime sıkıntı girdi, salı oldu hala cevap yok. Kaldıkları pansiyonu arayıp endişemi dile getirdim. Kapıyı görevliye açtırdık. Adamın durumunu çok kötü görmüşler. Kadını, çocukları sorduk 'çarşıya gitti' dedi ama inanmadık. Ertesi gün gittik, yine kadın, çocuklar yok, polise haber verdik. Polis, itfaiye geldi, kadın ve çocukların cansız bedeni oradaymış ve adam kaçmış. Gittik ifade verdik" diye konuştu.Olayla ilgili savcılık ve polis, cinayet komisyonu kurarak inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230428/istanbulda-iki-genc-kiralik-aracta-olu-bulundu-1070325561.html

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avrupa, almanya, cinayet, anne, kız, kız çocuğu