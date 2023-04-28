https://sputniknews.com.tr/20230428/istanbulda-iki-genc-kiralik-aracta-olu-bulundu-1070325561.html

İstanbul'da iki genç kiralık araçta ölü bulundu

İstanbul'da iki genç kiralık araçta ölü bulundu

Kağıthane'de iki genç, kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, cenazeler... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T16:50+0300

2023-04-28T16:50+0300

2023-04-28T16:50+0300

türkiye

istanbul

genç

uyuşturucu

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İstanbul Kağıthane’de iki genç, kiralık bir otomobilde başlarından vurulmuş halde bulundu.Olay, saat 10.00 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi.Sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi.Olayın ardından polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.Gençlerin akrabaları ile mahallelinin olay yerinde toplanması üzerine polis ekipleri, savcılık talimatıyla cenazeleri araçla birlikte çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü.Burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında iki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölü bulunan gençlerin Halil Kış (32) ve Reşat Serhat Urun (33) olduğu belirlendi.Polis yaptığı incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içerisinde gerçekleştiğini tespit etti.Urun'un vücuduna ayrıca 3 kurşun isabet ettiği Kış'ın vücuduna da ayrıca bir kurşun daha isabet ettiği tespit edildi.Tabancanın araçta bulunduğu öğrenildi.Halil Kış’ın cebinden ise bir miktar uyuşturucu madde çıktı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230424/ingiliz-turist-kaldigi-otel-odasinda-olu-bulundu-1070108562.html

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istanbul, genç, uyuşturucu