https://sputniknews.com.tr/20230518/abd-sirbistanin-avrupa-atlantik-topluluguna-yakinlasmasina-yardimci-olmamiz-gerek-1071279328.html
ABD: Sırbistan'ın Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmamız gerek
ABD: Sırbistan'ın Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmamız gerek
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Washington yönetiminin ulusal çıkarlarının Sırbistan'ı Avrupa-Atlantik topluluğuna yaklaştırmayı ve Rusya'nın... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T22:18+0300
2023-05-18T22:18+0300
2023-05-18T22:18+0300
dünya
sırbistan
abd
derek chollet
kosova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/07/1063137124_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_db2ffb76e6a0bd5e0631010d103d6156.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana Rusya ile iyi ilişkiler geliştiren Sırbistan'ın NATO'ya entegrasyonunun hızlandırılması gerektiğini söyledi.Senato'daki Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda açıklama yapan Chollet, "Tarihimiz zorluydu ve ilişkilerimiz de her zaman kolay olmadı. Yine de Sırbistan'ın tam potansiyelini gerçekleştirmesine ve Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmak bizim çıkarımıza olacaktır" dedi.Chollet, "Dezenformasyon da dâhil olmak üzere Rus etkisi, yolsuzlukla birlikte Sırbistan'ın şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.Washington'un Belgrad ile ortaklığını derinleştirme konusunda kararlı olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca Sırbistan'ın Kosova da dahil olmak üzere tüm komşularıyla yapıcı ilişkiler kurmak için verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini savundu.Chollet, Sırbistan ile Kosova arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün, iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedeflerine ulaşması açısından temel bir koşul olmaya devam ettiğini vurguladı.ABD'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığını anımsatan Chollet, Belgrad ile Priştine arasında AB tarafından kolaylaştırılan diyalogu, Avrupa-Atlantik geleceğine ve Batı Balkanlarda kalıcı barış ve refaha giden en iyi yol olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/kosova-ve-sirbistan-liderleri-sirp-belediyeler-birligi-konusunda-anlasamadi-1070525122.html
sırbistan
kosova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/07/1063137124_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_1c2d1d91807ad4c714644aa6702a95ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sırbistan, abd, derek chollet, kosova
sırbistan, abd, derek chollet, kosova
ABD: Sırbistan'ın Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmamız gerek
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Washington yönetiminin ulusal çıkarlarının Sırbistan'ı Avrupa-Atlantik topluluğuna yaklaştırmayı ve Rusya'nın buradaki etkisini zayıflatmayı gerektirdiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana Rusya ile iyi ilişkiler geliştiren Sırbistan'ın NATO'ya entegrasyonunun hızlandırılması gerektiğini söyledi.
Senato'daki Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda açıklama yapan Chollet, "Tarihimiz zorluydu ve ilişkilerimiz de her zaman kolay olmadı. Yine de Sırbistan'ın tam potansiyelini gerçekleştirmesine ve Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmak bizim çıkarımıza olacaktır" dedi.
Chollet, "Dezenformasyon da dâhil olmak üzere Rus etkisi, yolsuzlukla birlikte Sırbistan'ın şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Washington'un Belgrad ile ortaklığını derinleştirme konusunda kararlı olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca Sırbistan'ın Kosova da dahil olmak üzere tüm komşularıyla yapıcı ilişkiler kurmak için verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini savundu.
Chollet, Sırbistan ile Kosova arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün, iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedeflerine ulaşması açısından temel bir koşul olmaya devam ettiğini vurguladı.
ABD'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığını anımsatan Chollet, Belgrad ile Priştine arasında AB tarafından kolaylaştırılan diyalogu, Avrupa-Atlantik geleceğine ve Batı Balkanlarda kalıcı barış ve refaha giden en iyi yol olarak nitelendirdi.