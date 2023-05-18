https://sputniknews.com.tr/20230518/abd-sirbistanin-avrupa-atlantik-topluluguna-yakinlasmasina-yardimci-olmamiz-gerek-1071279328.html

ABD: Sırbistan'ın Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmamız gerek

ABD: Sırbistan'ın Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmamız gerek

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Washington yönetiminin ulusal çıkarlarının Sırbistan'ı Avrupa-Atlantik topluluğuna yaklaştırmayı ve Rusya'nın... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T22:18+0300

2023-05-18T22:18+0300

2023-05-18T22:18+0300

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derek chollet

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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana Rusya ile iyi ilişkiler geliştiren Sırbistan'ın NATO'ya entegrasyonunun hızlandırılması gerektiğini söyledi.Senato'daki Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda açıklama yapan Chollet, "Tarihimiz zorluydu ve ilişkilerimiz de her zaman kolay olmadı. Yine de Sırbistan'ın tam potansiyelini gerçekleştirmesine ve Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmak bizim çıkarımıza olacaktır" dedi.Chollet, "Dezenformasyon da dâhil olmak üzere Rus etkisi, yolsuzlukla birlikte Sırbistan'ın şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.Washington'un Belgrad ile ortaklığını derinleştirme konusunda kararlı olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca Sırbistan'ın Kosova da dahil olmak üzere tüm komşularıyla yapıcı ilişkiler kurmak için verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini savundu.Chollet, Sırbistan ile Kosova arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün, iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedeflerine ulaşması açısından temel bir koşul olmaya devam ettiğini vurguladı.ABD'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığını anımsatan Chollet, Belgrad ile Priştine arasında AB tarafından kolaylaştırılan diyalogu, Avrupa-Atlantik geleceğine ve Batı Balkanlarda kalıcı barış ve refaha giden en iyi yol olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230503/kosova-ve-sirbistan-liderleri-sirp-belediyeler-birligi-konusunda-anlasamadi-1070525122.html

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