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ABD: Sırbistan'ın Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmamız gerek
ABD: Sırbistan'ın Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmamız gerek
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Washington yönetiminin ulusal çıkarlarının Sırbistan'ı Avrupa-Atlantik topluluğuna yaklaştırmayı ve Rusya'nın... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
sırbistan
abd
derek chollet
kosova
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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana Rusya ile iyi ilişkiler geliştiren Sırbistan'ın NATO'ya entegrasyonunun hızlandırılması gerektiğini söyledi.Senato'daki Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda açıklama yapan Chollet, "Tarihimiz zorluydu ve ilişkilerimiz de her zaman kolay olmadı. Yine de Sırbistan'ın tam potansiyelini gerçekleştirmesine ve Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmak bizim çıkarımıza olacaktır" dedi.Chollet, "Dezenformasyon da dâhil olmak üzere Rus etkisi, yolsuzlukla birlikte Sırbistan'ın şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.Washington'un Belgrad ile ortaklığını derinleştirme konusunda kararlı olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca Sırbistan'ın Kosova da dahil olmak üzere tüm komşularıyla yapıcı ilişkiler kurmak için verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini savundu.Chollet, Sırbistan ile Kosova arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün, iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedeflerine ulaşması açısından temel bir koşul olmaya devam ettiğini vurguladı.ABD'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığını anımsatan Chollet, Belgrad ile Priştine arasında AB tarafından kolaylaştırılan diyalogu, Avrupa-Atlantik geleceğine ve Batı Balkanlarda kalıcı barış ve refaha giden en iyi yol olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/kosova-ve-sirbistan-liderleri-sirp-belediyeler-birligi-konusunda-anlasamadi-1070525122.html
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sırbistan, abd, derek chollet, kosova
sırbistan, abd, derek chollet, kosova

ABD: Sırbistan'ın Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmamız gerek

22:18 18.05.2023
© İHAKosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti.
Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© İHA
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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Washington yönetiminin ulusal çıkarlarının Sırbistan'ı Avrupa-Atlantik topluluğuna yaklaştırmayı ve Rusya'nın buradaki etkisini zayıflatmayı gerektirdiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet, Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana Rusya ile iyi ilişkiler geliştiren Sırbistan'ın NATO'ya entegrasyonunun hızlandırılması gerektiğini söyledi.
Senato'daki Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda açıklama yapan Chollet, "Tarihimiz zorluydu ve ilişkilerimiz de her zaman kolay olmadı. Yine de Sırbistan'ın tam potansiyelini gerçekleştirmesine ve Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmak bizim çıkarımıza olacaktır" dedi.
Chollet, "Dezenformasyon da dâhil olmak üzere Rus etkisi, yolsuzlukla birlikte Sırbistan'ın şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Washington'un Belgrad ile ortaklığını derinleştirme konusunda kararlı olduğuna dikkat çeken yetkili, ayrıca Sırbistan'ın Kosova da dahil olmak üzere tüm komşularıyla yapıcı ilişkiler kurmak için verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini savundu.
Chollet, Sırbistan ile Kosova arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün, iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedeflerine ulaşması açısından temel bir koşul olmaya devam ettiğini vurguladı.
ABD'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığını anımsatan Chollet, Belgrad ile Priştine arasında AB tarafından kolaylaştırılan diyalogu, Avrupa-Atlantik geleceğine ve Batı Balkanlarda kalıcı barış ve refaha giden en iyi yol olarak nitelendirdi.
Sırbistan- Kosova- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
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Kosova ve Sırbistan liderleri 'Sırp Belediyeler Birliği' konusunda anlaşamadı
3 Mayıs, 04:27
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