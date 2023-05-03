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Kosova ve Sırbistan liderleri 'Sırp Belediyeler Birliği' konusunda anlaşamadı
Kosova ve Sırbistan liderleri 'Sırp Belediyeler Birliği' konusunda anlaşamadı
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin yönetim ekibi tarafından... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T04:27+0300
2023-05-03T04:27+0300
dünya
sırbistan
kosova
görüşme
aleksandr vucic
albin kurti
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arabuluculuğunda Brüksel'de bir araya gelen Kosova Başbakanı Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.Kosovalı Sırplardan oluşan 4 kişilik yönetim ekibi tarafından önerilen taslağın 67'inci maddesinde, Kosova'da bir Sırp Cumhuriyeti kurma arzusunun görülebildiğini öne süren Kurti, "Toplantıda, toplam 67 maddelik bir tüzük taslağı sunan yönetim ekibini sabırla ve dikkatle dinledik ve böyle bir taslağın, duyduğumuz ve okuduğumuz şeyin temelde Kosova anayasasına, hukuka, insan haklarına, Avrupa değerlerine, Avrupa standartlarına göre azınlık haklarına aykırı olduğunu ancak buna rağmen bir çözüm bulmakla ilgileneceğimiz yönünde görüşümüzü bildirdik" ifadelerini kullandı.Kurti, 2013 yılında Brüksel'de kabul edilen Sırp Belediyeler Birliği tüzüğünün de Kosova anayasası sınavını geçemediğini vurguladı.Toplantıda Kosova'daki toplulukların sorunlarıyla ilgili kendisinin hazırladığı taslağın arabulucular tarafından ciddiyetle ele alınacağına inandığını söyleyen Kurti, "Değerlerin ve ilkelerin nasıl olması gerektiğine ve çoğunluk olmayan topluluklar, yani Kosova'daki Sırp topluluğu sorununu düzenleyecek çerçevenin ne olması gerektiğine dair bir taslak vizyon önerdim" diye konuştu.Önerdiği taslak vizyonun, Sırbistan'ın Hırvatistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi için yaptığı bir anlaşmadan ilham aldığını söyleyen Kurti, şu ifadeleri kullandı: "Bu anlaşma, Hırvatistan'daki Sırp azınlığın korunmasına yönelik hakları ve hükümleri öngörmektedir. O modelden ilham aldım. Hırvatistan, eski Yugoslavya'nın dağılmasından sonra bağımsız bir devlet oldu. Aynı çözülme sürecinin parçasıyız. Hırvatistan'ın AB ve NATO üyesi olduğunu ve Sırbistan ile ilişkilerini normalleştirdiğini göz önünde bulundurarak biz de bu yöne talip oluyoruz. Taslak vizyonu yazmak için ilham aldığım doğru modeldi."Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic de kolay bir toplantı olmadığını ifade ederek, "Anahtar konu olan Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması noktasında oldukça endişeliyim zira Kosova'nın sorumluluklarını yerine getirmek istemediği çok açık. Çıkmaza girdik, çok belli" dedi.Barış ve istikrarın korunması için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Vucic, "Görüşmelerin devam edeceğini umuyorum. Gelecek dönemde bazı cevaplara da ulaşacağımızı düşünüyorum ancak bugün duvara çarptık" değerlendirmesinde bulundu.Vucic, Sırp Belediyeler Birliği konusunda anlaşma sağlanamadığını ve toplantının bu şekilde sona erdiğini söyledi.
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sırbistan, kosova, görüşme, aleksandr vucic, albin kurti
sırbistan, kosova, görüşme, aleksandr vucic, albin kurti

Kosova ve Sırbistan liderleri 'Sırp Belediyeler Birliği' konusunda anlaşamadı

04:27 03.05.2023
© AFP 2023 / ARMEND NIMANISırbistan- Kosova- NATO
Sırbistan- Kosova- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / ARMEND NIMANI
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin yönetim ekibi tarafından hazırlanan tüzük taslağının Kosova anayasasına aykırı olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arabuluculuğunda Brüksel'de bir araya gelen Kosova Başbakanı Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Kosovalı Sırplardan oluşan 4 kişilik yönetim ekibi tarafından önerilen taslağın 67'inci maddesinde, Kosova'da bir Sırp Cumhuriyeti kurma arzusunun görülebildiğini öne süren Kurti, "Toplantıda, toplam 67 maddelik bir tüzük taslağı sunan yönetim ekibini sabırla ve dikkatle dinledik ve böyle bir taslağın, duyduğumuz ve okuduğumuz şeyin temelde Kosova anayasasına, hukuka, insan haklarına, Avrupa değerlerine, Avrupa standartlarına göre azınlık haklarına aykırı olduğunu ancak buna rağmen bir çözüm bulmakla ilgileneceğimiz yönünde görüşümüzü bildirdik" ifadelerini kullandı.
Kurti, 2013 yılında Brüksel'de kabul edilen Sırp Belediyeler Birliği tüzüğünün de Kosova anayasası sınavını geçemediğini vurguladı.
Toplantıda Kosova'daki toplulukların sorunlarıyla ilgili kendisinin hazırladığı taslağın arabulucular tarafından ciddiyetle ele alınacağına inandığını söyleyen Kurti, "Değerlerin ve ilkelerin nasıl olması gerektiğine ve çoğunluk olmayan topluluklar, yani Kosova'daki Sırp topluluğu sorununu düzenleyecek çerçevenin ne olması gerektiğine dair bir taslak vizyon önerdim" diye konuştu.
Önerdiği taslak vizyonun, Sırbistan'ın Hırvatistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi için yaptığı bir anlaşmadan ilham aldığını söyleyen Kurti, şu ifadeleri kullandı: "Bu anlaşma, Hırvatistan'daki Sırp azınlığın korunmasına yönelik hakları ve hükümleri öngörmektedir. O modelden ilham aldım. Hırvatistan, eski Yugoslavya'nın dağılmasından sonra bağımsız bir devlet oldu. Aynı çözülme sürecinin parçasıyız. Hırvatistan'ın AB ve NATO üyesi olduğunu ve Sırbistan ile ilişkilerini normalleştirdiğini göz önünde bulundurarak biz de bu yöne talip oluyoruz. Taslak vizyonu yazmak için ilham aldığım doğru modeldi."
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic de kolay bir toplantı olmadığını ifade ederek, "Anahtar konu olan Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması noktasında oldukça endişeliyim zira Kosova'nın sorumluluklarını yerine getirmek istemediği çok açık. Çıkmaza girdik, çok belli" dedi.
Barış ve istikrarın korunması için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Vucic, "Görüşmelerin devam edeceğini umuyorum. Gelecek dönemde bazı cevaplara da ulaşacağımızı düşünüyorum ancak bugün duvara çarptık" değerlendirmesinde bulundu.
Vucic, Sırp Belediyeler Birliği konusunda anlaşma sağlanamadığını ve toplantının bu şekilde sona erdiğini söyledi.
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