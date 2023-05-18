https://sputniknews.com.tr/20230518/abd-medyasi-patriot-kinjal-fuzelerini-vurmak-isterken-32-fuze-kaybetti-1071278791.html

ABD medyası: Patriot, Kinjal füzelerini vurmak isterken 32 füze kaybetti

ABD medyası: Patriot, Kinjal füzelerini vurmak isterken 32 füze kaybetti

Military Watch Magazine, Patriot hava savunma sisteminin Rus Kinjal hipersonik füzelerini vurma çabası içinde 32 füze kaybettiğini belirtti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T22:08+0300

2023-05-18T22:08+0300

2023-05-18T22:08+0300

ukrayna krizi

abd

patriot

kinjal (hançer)

ukrayna

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Military Watch Magazine’de yer alan makalede, “Kinjal balistik füzelerini hedef alan otuz iki Patriot füzesi başarısız oldu. Bu çabanın toplam maliyeti 96 milyon dolar oldu” ifadelerine yer verildi.Amerikan hava savunma sistemlerinin Ukrayna başkenti Kiev’i Rusya’nın kritik altyapıya yönelik saldırılarından korumak için bırakıldığı, çünkü Sovyet yapımı S-300’lere kıyasla daha az hareketli olduğu belirtilen haberde, “Bu, Patriot’ları ordu birliklerini korumak için cepheye yakın yerleştirilmesine izin vermedi” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230518/norvec-ve-ingiltere-ukraynaya-uzun-menzilli-cok-namlulu-roketatarlar-verecek-1071277791.html

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abd, patriot, kinjal (hançer), ukrayna