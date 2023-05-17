https://sputniknews.com.tr/20230517/tcg-anadolu-yeniden-istanbullularin-ziyaretine-acildi-1071224965.html

TCG Anadolu yeniden İstanbulluların ziyaretine açıldı

TCG Anadolu yeniden İstanbulluların ziyaretine açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine yeniden açıldı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T16:35+0300

2023-05-17T16:35+0300

2023-05-17T16:35+0300

yaşam

istanbul

türkiye

izmir

tcg anadolu gemisi

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071224807_0:66:3409:1983_1920x0_80_0_0_9d80e6c87d9ee37e6d9911b5a29d27b6.jpg

İzmir'de yoğun ilgi gören gemi, bugün yeniden İstanbul'a geldi.Sarayburnu'nda saat 14.00'ten itibaren ziyarete açılan gemiyi çok sayıda kişi gezdi.Vatandaşlardan Hasan Hüseyin Kütahya, basın mensuplarına, gemiden çok etkilendiğini söyledi.Kütahya, gemiden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Yapanın ellerine sağlık. Televizyondan oyuncak gibi geliyordu, içerisine girince çok farklı oldu. En merak ettiğim Kızılelma'ydı, onu da gördüm." dedi.Süleyman Yolcu ise gurur duyduğu gemiyi görmek için daha önce de geldiğini ancak yoğunluk nedeniyle gezmeye fırsat bulamadığını anlattı.Gemiyi ziyaret eden Arzu Kartalbaş, "Diyecek kelime bulamıyorum. İlk kez geliyorum. Devletimize maşallah." diye konuştu.Milli Savunma Bakanlığı duyurduMilli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "İzmir'de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG Anadolu, yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230504/tcg-nusret-muze-gemisi-uskudarda-ziyarete-acildi-1070609370.html

istanbul

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, türkiye, izmir, tcg anadolu gemisi, ziyaret