TCG Nusret Müze Gemisi, Üsküdar’da ziyarete açıldı

Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikili mücadelelerin en başarılı futbolcuları
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
14 Mayıs'ta Kürtlerin tavrı ne olacak
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230504/tcg-nusret-muze-gemisi-uskudarda-ziyarete-acildi-1070609370.html
TCG Nusret Müze Gemisi, Üsküdar’da ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, Üsküdar’da ziyarete açıldı
Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T14:06+0300
2023-05-04T14:06+0300
türkiye
türkiye
istanbul
üsküdar
nusret
müze
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070609203_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_07522ad24950258778ea76bd2411d167.jpg
Nusret mayın gemisinin replikası olan TCG Nusret Müze Gemisi Üsküdar’ Paşa Limanında ziyarete açıldı. 4-5 Mayıs tarihlerinde planlandığı gibi İstanbul Paşa Limanına TCG Nusret aborde olarak halk ziyaretine açıldı. Gemi gün içerisinde halka açık olarak hizmet verecek. Ziyaret esnasında personeller, geminin üstlendiği tarihi rolü görsel materyallerle güçlendirerek ziyaretçilere tanıtacak. Ziyarete açılan gemi insansız hava aracı ile havadan görüntülendi.Gemiyi ziyaret eden öğrenci Enes Arıcan, “Gemiyi gezdik gerçekten çok güzeldi ve eski ambiyansı veriyordu. İçerideki animasyonlar ve sergilenenler çok güzeldi. Yapanlardan, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. İçeride sunum yapan komutanlarda çok güzel anlattılar çok teşekkür ederim” dedi.Nusret Müze Gemisi’nin ziyaret tarihleri ise şöyle;
türkiye
istanbul
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070609203_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bf4ce1b15e56ed79ed1b13d74ac2f251.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, üsküdar, nusret, müze, gemi
türkiye, istanbul, üsküdar, nusret, müze, gemi

TCG Nusret Müze Gemisi, Üsküdar’da ziyarete açıldı

14:06 04.05.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİRÇanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul Üsküdar'da ziyarete açıldı. Üsküdar Paşa Limanında ziyarete açılan gemi havadan görüntülendi.
Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul Üsküdar'da ziyarete açıldı. Üsküdar Paşa Limanında ziyarete açılan gemi havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR
Abone olTelegram
Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul Üsküdar’da ziyarete açıldı. Üsküdar Paşa Limanında ziyarete açılan gemi havadan görüntülendi.
Nusret mayın gemisinin replikası olan TCG Nusret Müze Gemisi Üsküdar’ Paşa Limanında ziyarete açıldı. 4-5 Mayıs tarihlerinde planlandığı gibi İstanbul Paşa Limanına TCG Nusret aborde olarak halk ziyaretine açıldı. Gemi gün içerisinde halka açık olarak hizmet verecek.
Ziyaret esnasında personeller, geminin üstlendiği tarihi rolü görsel materyallerle güçlendirerek ziyaretçilere tanıtacak. Ziyarete açılan gemi insansız hava aracı ile havadan görüntülendi.
Gemiyi ziyaret eden öğrenci Enes Arıcan, “Gemiyi gezdik gerçekten çok güzeldi ve eski ambiyansı veriyordu. İçerideki animasyonlar ve sergilenenler çok güzeldi. Yapanlardan, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. İçeride sunum yapan komutanlarda çok güzel anlattılar çok teşekkür ederim” dedi.

Nusret Müze Gemisi’nin ziyaret tarihleri ise şöyle;
4-5 Mayıs Kuzguncuk/İstanbul,
8 Mayıs Kefken/Kocaeli,
10 Mayıs Kdz. Ereğli/Zonguldak,
12-13 Mayıs Bartın,
16 Mayıs İnebolu/Kastamonu,
19 Mayıs Samsun,
22 Mayıs Giresun,
24 Mayıs Trabzon,
27 Mayıs Rize,
29 Mayıs Hopa,
1 Haziran Vakfıkebir/Trabzon,
4 Haziran Ünye/Ordu,
7 Haziran Sinop,
11 Haziran Amasra/Bartın,
14 Haziran Zonguldak,
17-18 Haziran Galataport/İstanbul,
20 Haziran Tekirdağ.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала