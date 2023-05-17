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Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu: Tüm maçlar aynı saatte oynanacak
Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu: Tüm maçlar aynı saatte oynanacak
Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasının programı belli oldu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T14:39+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
spor toto süper lig
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maç
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.Ligde 36. haftanın programı şöyle:20.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)20.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)20.00 Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)20.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)20.00 Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Daha sonra açıklanacak)​​​​​​​
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, fikstür, seçim, maç
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, fikstür, seçim, maç

Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu: Tüm maçlar aynı saatte oynanacak

14:39 17.05.2023
© AASüper Lig, futbol topu, maç
Süper Lig, futbol topu, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
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Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Ligde 36. haftanın programı şöyle:
20.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)
20.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
20.00 Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Daha sonra açıklanacak)​​​​​​​
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