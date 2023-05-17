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Galatasaray'da gelecek sezonun kombine biletleri tükendi
Galatasaray'da gelecek sezonun kombine biletleri tükendi
Galatasaray'da taraftarlar, önümüzdeki sezonun kombinelerine yoğun ilgi gösterdi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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galatasaray
kombine
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun kombinelerini genel satışa çıkardı.17 Mayıs 2023, saat 09.00 itibarıyla satışa açılan biletler kısa sürede tükendi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından genel satışa sunulan kombinelerin bittiğini duyurdu:"2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı!"
https://sputniknews.com.tr/20230517/lider-galatasaray-istanbulspor-engelini-2-golle-gecti-1071194512.html
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galatasaray, kombine, bilet, gelecek, tükeniş
galatasaray, kombine, bilet, gelecek, tükeniş

Galatasaray'da gelecek sezonun kombine biletleri tükendi

11:52 17.05.2023
© İHAGalatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© İHA
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Galatasaray'da taraftarlar, önümüzdeki sezonun kombinelerine yoğun ilgi gösterdi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun kombinelerini genel satışa çıkardı.
17 Mayıs 2023, saat 09.00 itibarıyla satışa açılan biletler kısa sürede tükendi.
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından genel satışa sunulan kombinelerin bittiğini duyurdu:

"2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı!"
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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