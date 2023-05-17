https://sputniknews.com.tr/20230517/galatasarayda-gelecek-sezonun-kombine-biletleri-tukendi-1071206572.html
Galatasaray'da gelecek sezonun kombine biletleri tükendi
Galatasaray'da gelecek sezonun kombine biletleri tükendi
Galatasaray'da taraftarlar, önümüzdeki sezonun kombinelerine yoğun ilgi gösterdi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T11:52+0300
2023-05-17T11:52+0300
2023-05-17T11:52+0300
spor
galatasaray
kombine
bilet
gelecek
tükeniş
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun kombinelerini genel satışa çıkardı.17 Mayıs 2023, saat 09.00 itibarıyla satışa açılan biletler kısa sürede tükendi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından genel satışa sunulan kombinelerin bittiğini duyurdu:"2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı!"
https://sputniknews.com.tr/20230517/lider-galatasaray-istanbulspor-engelini-2-golle-gecti-1071194512.html
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galatasaray, kombine, bilet, gelecek, tükeniş
galatasaray, kombine, bilet, gelecek, tükeniş
Galatasaray'da gelecek sezonun kombine biletleri tükendi
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Galatasaray'da taraftarlar, önümüzdeki sezonun kombinelerine yoğun ilgi gösterdi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun kombinelerini genel satışa çıkardı.
17 Mayıs 2023, saat 09.00 itibarıyla satışa açılan biletler kısa sürede tükendi.
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından genel satışa sunulan kombinelerin bittiğini duyurdu:
"2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz Büyük Galatasaray Taraftarı!"