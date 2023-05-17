https://sputniknews.com.tr/20230517/lider-galatasaray-istanbulspor-engelini-2-golle-gecti-1071194512.html

Lider Galatasaray, İstanbulspor engelini 2 golle geçti

Lider Galatasaray, İstanbulspor engelini 2 golle geçti

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 yendi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T00:20+0300

2023-05-17T00:20+0300

2023-05-17T00:20+0300

spor

istanbulspor

spor toto süper lig

galatasaray

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7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çizgisinde Mertens'te kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlakla buluşan Oliveira'nın çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica, bekletmeden çok sert vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.45+7. dakikada Okan Erdoğan'ın kayarak düşmesi sonrasında topu kapan Icardi, penaltı noktasına hareketlenen Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Duhan Aksu'nun müdahalesine karşın kayarak vurdu ancak meşin yuvarlak az farklı yandan auta çıktı. Bu pozisyonda VAR uyarısı sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.45+11. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Mauro Icardi, sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Icardi'yle paslaşarak ceza sahasına giren Torreira, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki Mertens'i gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jensen uzanarak topu kontrol etti.73. dakikada Zaniolo'nun rakip ceza sahası önünde Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Numanoğlu, 75. dakikada Zaniolo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içindeki Kerem'i gördü. Bu futbolcu savunma arkasına sarkan Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli futbolcu kale sahası içinde çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Muammer Sarıkaya'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olan sarı-kırmızılı ekip, net pozisyonlar yakalasa da aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Galatasaray, 45+11. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle devre arasına 1-0 önde girdi.Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede sessizliği 89. dakikada Icardi bozdu ve durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşma, bu skorla sona erdi.Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 76'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Galatasaray, aynı sayıda maç yaptığı Beşiktaş'a karşı da 8 sayılık puan farkı yakaladı.İstanbulspor ise 32. maçında 17. kez mağlup oldu ve 35 puanda kaldı.Üst üste ikinci maçını kazandıGalatasaray, Süper Lig'de üst üste 2. maçını 3 puanla kapattı.Ligin 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından beraberlik, 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 2 müsabakayı da kazandı.Medipol Başakşehir'i 33. haftada sahasında 1-0 yenen Galatasaray, 34. haftada ise İstanbulspor engelini 2-0'lık skorla geçti.Icardi, ligde 17 gole ulaştıGalatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 17 kez fileleri havalandırdı.Ligde 21. maçına çıkan 30 yaşındaki golcü oyuncu, 45+11. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantinli futbolcu, maçın 89. dakikasında da bir kez daha topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu müsabakaya kadar 15 golü bulunan Icardi, bu sayıyı 17'ye çıkardı.Icardi, ayrıca son 6 mücadelede 8 gol attı.Galibiyet "üçlü"sü Nelsson'danGalatasaraylı futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.Galibiyeti kendilerini desteklemek için gelen taraftarıyla kutlayan sarı-kırmızılı futbolcularda bu sezon geleneksel hale gelen galibiyet üçlüsü tezahüratını Victor Nelsson yaptırdı.Galatasaray taraftarı, ayrıca maç sonunda teknik direktör Okan Buruk'a da sevgi gösterisinde bulundu.Zaniolo, 6 dakika sahada kalabildiGalatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.Maçın 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Zaniolo, 73. dakikada Mehmet Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sarı kart gördü.Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Zaniolo'nun sarı kartını iptal ettikten sonra 75. dakikada doğrudan kırmızı kartını gösterdi.VAR'dan penaltı kazandı, golü iptal olduİlk yarının uzatma dakikalarında VAR uygulamasıyla penaltı kazanan Galatasaray'ın attığı 1 gol de incelemeyle iptal edildi.Karşılaşmanın 45+7. dakikasında ceza sahasında Okan Erdoğan'ın kayarak düşmesi sonrasında topu kapan Icardi, penaltı noktasına hareketlenen Milot Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Duhan Aksu'nun müdahalesine karşın kayarak vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Devam kararı veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.Uzatmanın 11. dakikasında penaltıyı kullanan Icardi, sert bir şutla topu filelere gönderdi.Golden 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan ortasında altıpas içinde Icardi'nin topukla dokunduğu top savunmadan sekerek yeniden bu futbolcunun önünde kaldı. Arjantinli golcü yakın mesafeden topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.Bu sezon 12. kez penaltı kullandıGalatasaray, bu sezon 12. kez penaltı kazandı.Süper Lig'de son 5 maçta 5 kez beyaz noktaya gelen sarı-kırmızılı oyuncular, toplamda ise 12. kez penaltı kullandı. Bu penaltıları kullanan 4 farklı oyuncu, 12 penaltının 8'ini gole çevirirken, 4'ünü kaçırdı.Icardi, kullandığı 9 penaltının 6'sında ağları sarsarken, Sergio Oliveira ile Nicolo Zaniolo birer kez topun başına gelip gol attı.Bafetimbi Gomis ise kullandığı 1 penaltıdan yararlanamadı.İstanbulspor, 5 maç sonra kaybettiSon haftalardaki iyi performansıyla küme düşme hattından çıkan İstanbulspor, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.Son yenilgisini 28. haftada MKE Ankaragücü karşısında yaşayan sarı-siyahlı takım, sonrasındaki 5 mücadelede biri hükmen olmak üzere 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.'Tecrübe ve kalite farkının sonucu belirlediği bir maç oynandı'İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle 1 puanı kaçırdıklarını söyledi.Tekke, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İki ekip arasındaki kalite ve tecrübe farkına dikkati çeken Tekke, "Yorulduğumuz bir maç oldu. 90 dakika boyunca ön alan baskısında başarılıydık. Top bizdeyken tecrübeden dolayı başarılı olamadık. Tecrübe ve kalite farkının sonucu belirlediği bir maç oynandı. Ancak bana göre top bizdeyken, kazanılmış topları doğru, antrenmanda tekrar edilmiş şekilde kullanmış olsaydık buradan beraberlikle ayrılabilirdik. Bunu absürt olarak bulabilirsiniz. Oyuncularımdan, mücadelelerinden çok memnunum ancak tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı" diye konuştu.Fatih Tekke, Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Cumartesi günü çok çok önemli bir maça çıkacağız. İnşallah absürt hatalar yapmayız. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncularımı da kutlarım. Umarım sonraki hafta bu sahada Kasımpaşa'ya karşı ümidimizi artıracak sonuçlar alırız" ifadelerini kullandı.'Çok değerli bir 3 puan ve mutlu bir şekilde ayrılıyoruz'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda mutlu bir şekilde ilerlediklerini söyledi.Buruk, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Müsabakada bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadıklarını aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşma oynadık. İstanbulspor, son haftaların formda takımlarından biri. Bize karşı da zaman zaman kendi yarı sahasında bekledi, zaman zaman önde baskı yaptılar. Oyunun genelinde çok fazla rakip ceza sahasına girdik. 51 kez ceza sahasına girmişiz. Bu bölümde kendi kalitemizin altında işler yaptık. Bitiriciliği daha doğru yapabilseydik maçı çok erken bir şekilde bitirebilirdik. Rakibimize de çok net fırsatlar vermedik. Zaniolo'nun kırmızı kart görmesinden sonra yaptığımız hamleler olumlu olarak cevabını verdi. 10 kişi kaldıktan sonra baskımızı devam ettirdik ve pozisyona girdik. Nelsson'un çok kritik müdahalesi sonrasında attığımız golün ardından çok değerli bir 3 puan ve mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Taraftarımız bugün yine yanımızdaydı. Onlarla daha güçlüyüz."Ligin 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceklerini hatırlatan genç teknik adam, "Daha güçlü bir şekilde Sivasspor maçına hazırlanacağız. Şampiyonluk yolunda son maçları oynuyoruz. Üzerimizde bir baskı oluşuyor. Bu baskıyı fiziksel, performans ve disiplin olarak iyi bir şekilde atlattık ama bitiricilikte attığımız şutlar hedefi bulmadı ve son pasları doğru veremedik. Burada daha iyi olsaydık skora daha erken ulaşabilirdik" diye konuştu.'Savunma oyuncularımızın performansı tamam'Okan Buruk, sezonun genelinde savunmada iyi olduklarını ancak hücumda girdikleri pozisyona göre az gol attıklarını dile getirdi.Hücumdaki istatistiklerine göre az gol attıklarını belirten sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Savunma, defans oyuncularının yapacağı bir şey değil. Tüm takımın doğru yapması gerek. Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında iyi bir performans sergilemedik ama son 2 maç iyiydik. Genel olarak iyi savunma yapıyoruz. Savunma oyuncularımızın performansı yüksek. Ayrıca ligde en çok pozisyona giren takımız. Gol sayımız, girdiğimiz pozisyon ve gol beklentisine göre daha yüksek olması gerekirdi. Savunma oyuncularımızın performansı tamam ama hücumda 3-4 oyuncumuzun 10 golün üzerine çıkması gerekirdi" değerlendirmesinde bulundu.'Şampiyonluğun en büyük adayıyız'Okan Buruk, son haftalara önemli bir avantajla girdiklerini belirterek şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.Kazanma baskısını camia olarak iyi yönettiklerini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezonun ilk maçında da aynı baskıyı hissediyorsunuz. Galatasaray takımını çalıştırıyorsunuz. Her maçı kazanmak zorundayız. Bu psikolojiyle ben ve oyuncularım hazırlanıyoruz. Şampiyonluğu garantiledikten sonra çıktığımız maçı da kazanmak zorundayız. Bu baskı hep olacak. Önemli olan bu baskıyı doğru bir şekilde yönetebilmek. Bunu doğru yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş maçı sonrasında dışarıdaki insanlar daha çok baskı altındaydı. Korkan ve ümitsizliğe kapılan oldu ama 3 puan öndeydik. Baskı ve hatalar hep olacak ama önemli olan kendimize güvenmemiz. Galatasaray taraftarı da bize hep destek verdi. Hep, 'Mayıslar bizim' dedik. Bunun altında toplandık. Yine mayısların bizim olduğunu ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu söylemek istiyorum. Ancak hiçbir şey bitmedi. Lig devam ediyor. Ne olursa olsun bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Onun için aynı ciddiyetle hazırlanacağız."'Bu 8+3'ten kimse mutlu değil'Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, devam eden 8+3 yabancı oyuncu kuralından kimsenin memnun olmadığını dile getirdi.Mevcut kuralın olumlu bir getirisi olmadığını savunan genç teknik adam, "Bu 8+3'ten kimse mutlu değil. Kimin mutlu olduğunu bilmiyorum ama alınan karara saygı duyuyorum. Kulüplerin büyük bölümü, taraftar, medya istemiyor. Kimin istediğini merak ediyorum. Aynı şekilde karar alındı. Tüm hocaların ortak şikayeti oyuncu değişikliği. Oyuncu değişikliğinde farklı bir şey getirilebilirdi. Devamlı Türk hesabı, maç öncesinde kadro yapmak çok zor. Bu kuralın olumlu bir getirisi olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte de getirisi olacağını düşünmüyorum. Ancak böyle karar verilmiş. Saygı duyup elimizden geleni yapmaya çalışacağız" şeklinde görüş belirtti.Zaniolo'nun gördüğü kırmızı kartOkan Buruk, oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'nun üzgün olduğunu söyledi.Buruk, "Zaniolo'nun kalitesini ve bitiriciliğini kullanmak istedim ama şanssız bir şekilde topu ayağından açtı ve tabanı rakibe gelince kırmızı kart gördü. O da üzgün. Bilerek yapılmış bir şey değil. Oyun içinde yaşanabilecek şeyler ama daha dikkatli olması gerekirdi. Bir şanssızlık. Bizi sevindiren 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımızın olağanüstü mücadele vermesi, aynı oyunu devam ettirmeleri. Eksik kaldığımız hissedilmedi" diyerek sözlerini tamamladı.Galatasaraylı Victor Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldıİstanbulspor maçında Emeka Eze ile çarpışan Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'un sağ kaşına 15 dikiş atıldı.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Danimarkalı futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken, "Nelsson'un kaşına 15 dikiş attık" ifadelerini kullandı.Mücadelenin ilk yarısında, rakip ceza sahasında Emeka Eze ile birlikte hava topuna çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakibiyle çarpıştı ve mücadelenin kalanında sargıyla oynadı.

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