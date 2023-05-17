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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/sosyolog-gurakar-yorumladi-kilicdaroglu-neden-babala-tvye-gidiyor-1071238846.html
Sosyolog Gürakar yorumladı: Kılıçdaroğlu neden Babala TV’ye gidiyor?
Sosyolog Gürakar yorumladı: Kılıçdaroğlu neden Babala TV’ye gidiyor?
Kılıçdaroğlu, seçimin ilk turundan önce gitmeyi reddettiği Babala TV’nin ikinci tur davetini kabul etti. Sosyolog Dr. Tolga Gürakar, “Babala TV’deki milliyetçi... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T23:07+0300
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Sosyolog Dr. Tolga Gürakar, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin ilk turundan önce gitmeyi reddettiği Babala TV’nin ikinci tur davetini kabul etmesine dair yorum yaptı.Gürakar, "Z Kuşağı’nın milliyetçiliği MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin milliyetçiliğinden bambaşka belki milliyetçilik diyemeyiz belki de ülkeperverlik diyebiliriz ya da Türkiye milliyetçiliği diyebiliriz. Ne milliyetçisisin diye sorulur, Z Kuşağı Türkiye milliyetçisi. Daha küresel, daha fazla internette zaman geçiren, yaşları daha genç. Babala TV’nin bütün programlarını seyrediyorum ve oradaki milliyetçi hassasiyete baktığınız zaman, Z Kuşağı’nın hassasiyetlerinin bir kısmı bunlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.'Babala TV’ye gitmesi çok önemli'Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'ye gitmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Gürakar, şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu’nun Babala TV’ye başta da gitmesini düşünüyordum ama benim bu düşüncemin karşısında bir de şöyle bir düşünce vardı Babala TV’ye gidenler genelde Memleket Partisi, Zafer Partisi ve TİP daha böyle kendini göstermek için oraya gidiyorlar Kılıçdaroğlu’nun orada ne işi var gibi dost sohbetlerinde söyleniyordu ama ben öyle düşünmüyorum çünkü direk hedef bir kitleyle karşı karşıya geliyorsunuz bu en büyük reklam kampanyasından bile daha büyük bir reklam. O yüzden Kılıçdaroğlu’nun, Oğuzhan Uğur’un programı Babala TV’ye gitmesi çok önemli."
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millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, oğuzhan uğur, seçim, radyo
millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, oğuzhan uğur, seçim, radyo

Sosyolog Gürakar yorumladı: Kılıçdaroğlu neden Babala TV’ye gidiyor?

23:07 17.05.2023
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Kılıçdaroğlu, seçimin ilk turundan önce gitmeyi reddettiği Babala TV’nin ikinci tur davetini kabul etti. Sosyolog Dr. Tolga Gürakar, “Babala TV’deki milliyetçi hassasiyete baktığınız zaman, Türkiye milliyetçisi olan Z Kuşağı’nın hassasiyetlerine burada hitap etme fırsatı bulacak” dedi.
Sosyolog Dr. Tolga Gürakar, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin ilk turundan önce gitmeyi reddettiği Babala TV’nin ikinci tur davetini kabul etmesine dair yorum yaptı.
Gürakar, "Z Kuşağı’nın milliyetçiliği MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin milliyetçiliğinden bambaşka belki milliyetçilik diyemeyiz belki de ülkeperverlik diyebiliriz ya da Türkiye milliyetçiliği diyebiliriz. Ne milliyetçisisin diye sorulur, Z Kuşağı Türkiye milliyetçisi. Daha küresel, daha fazla internette zaman geçiren, yaşları daha genç. Babala TV’nin bütün programlarını seyrediyorum ve oradaki milliyetçi hassasiyete baktığınız zaman, Z Kuşağı’nın hassasiyetlerinin bir kısmı bunlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

'Babala TV’ye gitmesi çok önemli'

Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'ye gitmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Gürakar, şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu’nun Babala TV’ye başta da gitmesini düşünüyordum ama benim bu düşüncemin karşısında bir de şöyle bir düşünce vardı Babala TV’ye gidenler genelde Memleket Partisi, Zafer Partisi ve TİP daha böyle kendini göstermek için oraya gidiyorlar Kılıçdaroğlu’nun orada ne işi var gibi dost sohbetlerinde söyleniyordu ama ben öyle düşünmüyorum çünkü direk hedef bir kitleyle karşı karşıya geliyorsunuz bu en büyük reklam kampanyasından bile daha büyük bir reklam. O yüzden Kılıçdaroğlu’nun, Oğuzhan Uğur’un programı Babala TV’ye gitmesi çok önemli."
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