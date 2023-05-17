https://sputniknews.com.tr/20230517/singapurda-uyusturucu-kacakciligi-nedeniyle-3-haftada-2-idam-cezasi-infaz-edildi-1071213795.html

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 3 haftada 2. idam cezası

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 3 haftada 2. idam cezası

Dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip olan Singapur'da, 3 haftada 2. kişi hakkında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T13:45+0300

2023-05-17T13:45+0300

2023-05-17T13:46+0300

dünya

asya & pasifik

singapur

uyuşturucu

uyuşturucu kaçakçılığı

idam

infaz

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Singapur'da adı açıklanmayan 37 yaşındaki bir erkek hakkında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle verilen idam cezası yerine getirildi.Ülkede idamın yürürlükten kaldırılması için faaliyette bulunan aktivistlerden Kokila Annamalai, bu kişinin, 1.5 kilogram ağırlığında uyuşturucu maddenin kaçakçılığını yaptığı gerekçesiyle 2019'da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.Annamalai, bu kişinin, 1.5 kilogramdan daha az ve ülkede taşınmasına izin verilen miktarda uyuşturucu madde taşıdığına dair kanıtları olduğunu belirterek davanın yeniden görülmesini talep ettiğini ancak bunun dün reddedildiğini ifade etti.Ülkede geçen yıl 11 kişi uyuşturucuyla bağlantılı suçlar nedeniyle idam edilmişti.Bu yıl da esrar kaçakçılığından suçlu bulunan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah, 26 Nisan'da idam edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230426/singapurda-esrar-kacakciligiyla-suclanan-kisi-idam-edildi-1070199628.html

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asya & pasifik, singapur, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, idam, infaz