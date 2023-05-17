https://sputniknews.com.tr/20230517/singapurda-uyusturucu-kacakciligi-nedeniyle-3-haftada-2-idam-cezasi-infaz-edildi-1071213795.html
Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 3 haftada 2. idam cezası
Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 3 haftada 2. idam cezası
Dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip olan Singapur'da, 3 haftada 2. kişi hakkında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T13:45+0300
2023-05-17T13:45+0300
2023-05-17T13:46+0300
dünya
asya & pasifik
singapur
uyuşturucu
uyuşturucu kaçakçılığı
idam
infaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071214689_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1fb102a6df3a1e00f9fcb00f5e2437f.png
Singapur'da adı açıklanmayan 37 yaşındaki bir erkek hakkında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle verilen idam cezası yerine getirildi.Ülkede idamın yürürlükten kaldırılması için faaliyette bulunan aktivistlerden Kokila Annamalai, bu kişinin, 1.5 kilogram ağırlığında uyuşturucu maddenin kaçakçılığını yaptığı gerekçesiyle 2019'da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.Annamalai, bu kişinin, 1.5 kilogramdan daha az ve ülkede taşınmasına izin verilen miktarda uyuşturucu madde taşıdığına dair kanıtları olduğunu belirterek davanın yeniden görülmesini talep ettiğini ancak bunun dün reddedildiğini ifade etti.Ülkede geçen yıl 11 kişi uyuşturucuyla bağlantılı suçlar nedeniyle idam edilmişti.Bu yıl da esrar kaçakçılığından suçlu bulunan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah, 26 Nisan'da idam edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230426/singapurda-esrar-kacakciligiyla-suclanan-kisi-idam-edildi-1070199628.html
singapur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071214689_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8aa01f6c7394e16afee9b104dd3881c4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asya & pasifik, singapur, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, idam, infaz
asya & pasifik, singapur, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, idam, infaz
Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 3 haftada 2. idam cezası
13:45 17.05.2023 (güncellendi: 13:46 17.05.2023) Abone ol
Dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip olan Singapur'da, 3 haftada 2. kişi hakkında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle verilen idam cezası infaz edildi.
Singapur'da adı açıklanmayan 37 yaşındaki bir erkek hakkında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle verilen idam cezası yerine getirildi.
Ülkede idamın yürürlükten kaldırılması için faaliyette bulunan aktivistlerden Kokila Annamalai, bu kişinin, 1.5 kilogram ağırlığında uyuşturucu maddenin kaçakçılığını yaptığı gerekçesiyle 2019'da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.
Annamalai, bu kişinin, 1.5 kilogramdan daha az ve ülkede taşınmasına izin verilen miktarda uyuşturucu madde taşıdığına dair kanıtları olduğunu belirterek davanın yeniden görülmesini talep ettiğini ancak bunun dün reddedildiğini ifade etti.
Ülkede geçen yıl 11 kişi uyuşturucuyla bağlantılı suçlar nedeniyle idam edilmişti.
Bu yıl da esrar kaçakçılığından suçlu bulunan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah, 26 Nisan'da idam edilmişti.