https://sputniknews.com.tr/20230517/rusyanin-3-bolgesinde-heyet-tahrir-el-sam-destekcileri-yakalandi-1071236439.html

Rusya’nın 3 bölgesinde Heyet Tahrir el-Şam destekçileri yakalandı

Rusya’nın 3 bölgesinde Heyet Tahrir el-Şam destekçileri yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Rusya Federasyonu’nun üç bölgesinde Heyet Tahrir el-Şam örgütünün dört suç ortağının gözaltına alındığını duyurdu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T22:10+0300

2023-05-17T22:10+0300

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FSB’den yapılan açıklamada, “Zabaykalskiy Krayı, Yamalo-Nenets Özerk Okrugu ve Dağıstan Cumhuriyeti’nde düzenlenen koordineli operasyonlarda Heyet Tahrir el Şam uluslararası terör örgütünün dört suç ortağı gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan şahısların 'örgüt görevlilerinin' talimatına uyarak silah, araç, mühimmat satın almak ve terör propagandası için düzenli olarak militanların hesaplarına para aktardığı tespit edildi.Zanlıların oturduğu evlerde yapılan arama sırasında tespit edilen iletişim araçları, ödeme araçları ve zanlıların hukuka aykırı faaliyetlerini teyit eden diğer belgelere el konuldu.

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