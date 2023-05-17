https://sputniknews.com.tr/20230517/rusyanin-3-bolgesinde-heyet-tahrir-el-sam-destekcileri-yakalandi-1071236439.html
Rusya’nın 3 bölgesinde Heyet Tahrir el-Şam destekçileri yakalandı
Rusya’nın 3 bölgesinde Heyet Tahrir el-Şam destekçileri yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Rusya Federasyonu’nun üç bölgesinde Heyet Tahrir el-Şam örgütünün dört suç ortağının gözaltına alındığını duyurdu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:10+0300
2023-05-17T22:10+0300
2023-05-17T22:10+0300
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heyet tahrir şam (htş)
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FSB’den yapılan açıklamada, “Zabaykalskiy Krayı, Yamalo-Nenets Özerk Okrugu ve Dağıstan Cumhuriyeti’nde düzenlenen koordineli operasyonlarda Heyet Tahrir el Şam uluslararası terör örgütünün dört suç ortağı gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan şahısların 'örgüt görevlilerinin' talimatına uyarak silah, araç, mühimmat satın almak ve terör propagandası için düzenli olarak militanların hesaplarına para aktardığı tespit edildi.Zanlıların oturduğu evlerde yapılan arama sırasında tespit edilen iletişim araçları, ödeme araçları ve zanlıların hukuka aykırı faaliyetlerini teyit eden diğer belgelere el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230515/rusya-samin-turkiye-sinirindaki-insani-yardim-kapilariyla-ilgili-kararindan-memnunuz-1071128260.html
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rusya, suriye, heyet tahrir şam (htş)
rusya, suriye, heyet tahrir şam (htş)
Rusya’nın 3 bölgesinde Heyet Tahrir el-Şam destekçileri yakalandı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Rusya Federasyonu’nun üç bölgesinde Heyet Tahrir el-Şam örgütünün dört suç ortağının gözaltına alındığını duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, “Zabaykalskiy Krayı, Yamalo-Nenets Özerk Okrugu ve Dağıstan Cumhuriyeti’nde düzenlenen koordineli operasyonlarda Heyet Tahrir el Şam uluslararası terör örgütünün dört suç ortağı gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
Gözaltına alınan şahısların 'örgüt görevlilerinin' talimatına uyarak silah, araç, mühimmat satın almak ve terör propagandası için düzenli olarak militanların hesaplarına para aktardığı tespit edildi.
Zanlıların oturduğu evlerde yapılan arama sırasında tespit edilen iletişim araçları, ödeme araçları ve zanlıların hukuka aykırı faaliyetlerini teyit eden diğer belgelere el konuldu.