https://sputniknews.com.tr/20230515/rusya-samin-turkiye-sinirindaki-insani-yardim-kapilariyla-ilgili-kararindan-memnunuz-1071128260.html

Rusya: Şam'ın Türkiye sınırındaki insani yardım kapılarıyla ilgili kararından memnunuz

Rusya: Şam'ın Türkiye sınırındaki insani yardım kapılarıyla ilgili kararından memnunuz

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye sınırındaki iki insani yardım sınır kapısını kullanmasına üç ay daha izin vermesini... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T16:18+0300

2023-05-15T16:18+0300

2023-05-15T16:18+0300

suriye

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Suriye'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelere açılan iki sınır kapısı üzerinden yapılan insani yardıma erişimi üç aylığına uzattığı bildirilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu konuya ilişkin açıklamasında, Şam'ın sınır kapılarını tüm ihtiyaç sahibi Suriyelilere uluslararası beşeri hukuk norm ve ilkelerine uygun olarak insani yardım sunulması için 13 Ağustos'a kadar açmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.Şam yönetiminin depremle bağlantılı olarak başka önlemler de aldığını kaydeden bakanlık, Suriye'ye ve ülkenin tüm bölgelerine yardım ulaştırılmasına derhal onay verildiğini ve yabancı insani çalışanlara vize verme prosedürünün basitleştirildiğini vurguladı.Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Bessam Sabbagh, "Suriye Arap Cumhuriyeti, BM ve uzman kuruluşlarına verdiği Bab Al-Salam ve El-Rai sınır kapılarını kullanma iznini 13 Ağustos 2023'te sona ermek üzere üç aylık ek bir süre için uzatmaya karar verdi" demişti.Sabbagh, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından tüm Suriyelilerin yaşam koşullarını iyileştirme taahhüdünü yinelemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230514/suriye-bmnin-turkiye-sinirindaki-insani-yardim-kapilarinin-kullanim-iznini-uc-ay-uzatti-1071045522.html

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