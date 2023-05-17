https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-kinjal-fuzeleriyle-kievde-patriot-sisteminin-radari-ve-5-firlatma-araci-yok-edildi-1071237813.html
Rusya: Kinjal füzeleriyle Kiev’de Patriot sisteminin radarı ve 5 fırlatma aracı yok edildi
Rusya: Kinjal füzeleriyle Kiev’de Patriot sisteminin radarı ve 5 fırlatma aracı yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kinjal hipersonik füzeler sayesinde dün Patriot hava savunma sisteminin çok işlevli radarını ve beş fırlatma aracını yok... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:46+0300
2023-05-17T22:46+0300
2023-05-17T22:46+0300
ukrayna krizi
kinjal
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patriot
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güvenilir kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre, 16 Mayıs’ta Kinjal hipersonik füzelerle yapılan saldırı sonucu Kiev şehrinde, ABD yapımı Patriot hava savunma füze sisteminin çok işlevli radarı ve 5 fırlatma aracı vuruldu ve tamamen yok edildi” ifadelerine yer verildi.Geçen salı günü Ukrayna’da Batı’dan getirilen silah ve teçhizatın konuşlandırıldığı yerlere füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırıda Kinjal füzelerinin kullanıldığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/soygu-ukraynalilarin-vurduk-dedikleri-kadar-kinjal-fuzesi-kullanmiyoruz-1071189659.html
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kinjal, rusya, ukrayna, patriot
Rusya: Kinjal füzeleriyle Kiev’de Patriot sisteminin radarı ve 5 fırlatma aracı yok edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kinjal hipersonik füzeler sayesinde dün Patriot hava savunma sisteminin çok işlevli radarını ve beş fırlatma aracını yok ettiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güvenilir kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre, 16 Mayıs’ta Kinjal hipersonik füzelerle yapılan saldırı sonucu Kiev şehrinde, ABD yapımı Patriot hava savunma füze sisteminin çok işlevli radarı ve 5 fırlatma aracı vuruldu ve tamamen yok edildi” ifadelerine yer verildi.
Geçen salı günü Ukrayna’da Batı’dan getirilen silah ve teçhizatın konuşlandırıldığı yerlere füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırıda Kinjal füzelerinin kullanıldığı belirtilmişti.