https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-kinjal-fuzeleriyle-kievde-patriot-sisteminin-radari-ve-5-firlatma-araci-yok-edildi-1071237813.html

Rusya: Kinjal füzeleriyle Kiev’de Patriot sisteminin radarı ve 5 fırlatma aracı yok edildi

Rusya: Kinjal füzeleriyle Kiev’de Patriot sisteminin radarı ve 5 fırlatma aracı yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kinjal hipersonik füzeler sayesinde dün Patriot hava savunma sisteminin çok işlevli radarını ve beş fırlatma aracını yok... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T22:46+0300

2023-05-17T22:46+0300

2023-05-17T22:46+0300

ukrayna krizi

kinjal

rusya

ukrayna

patriot

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güvenilir kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre, 16 Mayıs’ta Kinjal hipersonik füzelerle yapılan saldırı sonucu Kiev şehrinde, ABD yapımı Patriot hava savunma füze sisteminin çok işlevli radarı ve 5 fırlatma aracı vuruldu ve tamamen yok edildi” ifadelerine yer verildi.Geçen salı günü Ukrayna’da Batı’dan getirilen silah ve teçhizatın konuşlandırıldığı yerlere füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırıda Kinjal füzelerinin kullanıldığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230516/soygu-ukraynalilarin-vurduk-dedikleri-kadar-kinjal-fuzesi-kullanmiyoruz-1071189659.html

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