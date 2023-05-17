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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-kinjal-fuzeleriyle-kievde-patriot-sisteminin-radari-ve-5-firlatma-araci-yok-edildi-1071237813.html
Rusya: Kinjal füzeleriyle Kiev’de Patriot sisteminin radarı ve 5 fırlatma aracı yok edildi
Rusya: Kinjal füzeleriyle Kiev’de Patriot sisteminin radarı ve 5 fırlatma aracı yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kinjal hipersonik füzeler sayesinde dün Patriot hava savunma sisteminin çok işlevli radarını ve beş fırlatma aracını yok... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:46+0300
2023-05-17T22:46+0300
ukrayna krizi
kinjal
rusya
ukrayna
patriot
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güvenilir kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre, 16 Mayıs’ta Kinjal hipersonik füzelerle yapılan saldırı sonucu Kiev şehrinde, ABD yapımı Patriot hava savunma füze sisteminin çok işlevli radarı ve 5 fırlatma aracı vuruldu ve tamamen yok edildi” ifadelerine yer verildi.Geçen salı günü Ukrayna’da Batı’dan getirilen silah ve teçhizatın konuşlandırıldığı yerlere füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırıda Kinjal füzelerinin kullanıldığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/soygu-ukraynalilarin-vurduk-dedikleri-kadar-kinjal-fuzesi-kullanmiyoruz-1071189659.html
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kinjal, rusya, ukrayna, patriot

Rusya: Kinjal füzeleriyle Kiev’de Patriot sisteminin radarı ve 5 fırlatma aracı yok edildi

22:46 17.05.2023
© Fotoğraf : mil.ruRusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı
Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Fotoğraf : mil.ru
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kinjal hipersonik füzeler sayesinde dün Patriot hava savunma sisteminin çok işlevli radarını ve beş fırlatma aracını yok ettiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güvenilir kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre, 16 Mayıs’ta Kinjal hipersonik füzelerle yapılan saldırı sonucu Kiev şehrinde, ABD yapımı Patriot hava savunma füze sisteminin çok işlevli radarı ve 5 fırlatma aracı vuruldu ve tamamen yok edildi” ifadelerine yer verildi.
Geçen salı günü Ukrayna’da Batı’dan getirilen silah ve teçhizatın konuşlandırıldığı yerlere füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırıda Kinjal füzelerinin kullanıldığı belirtilmişti.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
Ukrayna krizi
Şoygu: Ukraynalıların ‘vurduk’ dedikleri kadar Kinjal füzesi kullanmıyoruz
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