https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-tahil-anlasmasina-iliskin-karar-rusyanin-cikarlarini-esas-alacak-1071237511.html
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasına ilişkin karar Rusya'nın çıkarlarını esas alacak
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasına ilişkin karar Rusya'nın çıkarlarını esas alacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tahıl anlaşmasına ilişkin kararın Rusya'nın çıkarlarını esas alacağını söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:41+0300
2023-05-17T22:41+0300
2023-05-17T22:41+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
tahıl anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zvezda televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın tahıl anlaşmasının kaderi konusundaki kararının altında ülkenin çıkarlarının gözetilmesinin yatacağını, Moskova'nın tutumundan sapmayacağını ifade etti.Zaharova, “En önemlisi, olayların gelişimini öngörmeden, Rus liderliğinin bahsettiği her şeyin, bu anlaşmanın doğrudan Rus çıkarlarının gözetilmesine dayandığı, kararın altında yatan esas faktörün bu olduğunu söyleyebilirim. Ne şekilde olacak? Uzmanlarımıza bunu sonuçlandırma fırsatı verelim” dedi.Sözcü, anlaşmalarda yer alan ve tarafların yükümlülüklerine dahil edilen şartlara uyulmasından herhangi bir sapma olmayacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-bakanligi-tahil-anlasmasinin-2-ay-sureyle-uzatildigini-dogruladi-1071228781.html
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rusya, mariya zaharova, tahıl anlaşması
rusya, mariya zaharova, tahıl anlaşması
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasına ilişkin karar Rusya'nın çıkarlarını esas alacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tahıl anlaşmasına ilişkin kararın Rusya'nın çıkarlarını esas alacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zvezda televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın tahıl anlaşmasının kaderi konusundaki kararının altında ülkenin çıkarlarının gözetilmesinin yatacağını, Moskova'nın tutumundan sapmayacağını ifade etti.
Zaharova, “En önemlisi, olayların gelişimini öngörmeden, Rus liderliğinin bahsettiği her şeyin, bu anlaşmanın doğrudan Rus çıkarlarının gözetilmesine dayandığı, kararın altında yatan esas faktörün bu olduğunu söyleyebilirim. Ne şekilde olacak? Uzmanlarımıza bunu sonuçlandırma fırsatı verelim” dedi.
Sözcü, anlaşmalarda yer alan ve tarafların yükümlülüklerine dahil edilen şartlara uyulmasından herhangi bir sapma olmayacağını kaydetti.