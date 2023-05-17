Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasına ilişkin karar Rusya'nın çıkarlarını esas alacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçimde kaybeden Batı oldu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-tahil-anlasmasina-iliskin-karar-rusyanin-cikarlarini-esas-alacak-1071237511.html
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasına ilişkin karar Rusya'nın çıkarlarını esas alacak
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasına ilişkin karar Rusya'nın çıkarlarını esas alacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tahıl anlaşmasına ilişkin kararın Rusya'nın çıkarlarını esas alacağını söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:41+0300
2023-05-17T22:41+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
tahıl anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_0:0:2747:1546_1920x0_80_0_0_7923f140688a9d809b6b843a3db690e5.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zvezda televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın tahıl anlaşmasının kaderi konusundaki kararının altında ülkenin çıkarlarının gözetilmesinin yatacağını, Moskova'nın tutumundan sapmayacağını ifade etti.Zaharova, “En önemlisi, olayların gelişimini öngörmeden, Rus liderliğinin bahsettiği her şeyin, bu anlaşmanın doğrudan Rus çıkarlarının gözetilmesine dayandığı, kararın altında yatan esas faktörün bu olduğunu söyleyebilirim. Ne şekilde olacak? Uzmanlarımıza bunu sonuçlandırma fırsatı verelim” dedi.Sözcü, anlaşmalarda yer alan ve tarafların yükümlülüklerine dahil edilen şartlara uyulmasından herhangi bir sapma olmayacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-bakanligi-tahil-anlasmasinin-2-ay-sureyle-uzatildigini-dogruladi-1071228781.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_306:0:2747:1831_1920x0_80_0_0_52f986e001e9f4e091fb1b8ae3cb1729.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, mariya zaharova, tahıl anlaşması
rusya, mariya zaharova, tahıl anlaşması

Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasına ilişkin karar Rusya'nın çıkarlarını esas alacak

22:41 17.05.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tahıl anlaşmasına ilişkin kararın Rusya'nın çıkarlarını esas alacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zvezda televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın tahıl anlaşmasının kaderi konusundaki kararının altında ülkenin çıkarlarının gözetilmesinin yatacağını, Moskova'nın tutumundan sapmayacağını ifade etti.
Zaharova, “En önemlisi, olayların gelişimini öngörmeden, Rus liderliğinin bahsettiği her şeyin, bu anlaşmanın doğrudan Rus çıkarlarının gözetilmesine dayandığı, kararın altında yatan esas faktörün bu olduğunu söyleyebilirim. Ne şekilde olacak? Uzmanlarımıza bunu sonuçlandırma fırsatı verelim” dedi.
Sözcü, anlaşmalarda yer alan ve tarafların yükümlülüklerine dahil edilen şartlara uyulmasından herhangi bir sapma olmayacağını kaydetti.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşmasının 2 ay süreyle uzatıldığını doğruladı
17:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала