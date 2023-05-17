https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-tahil-anlasmasina-iliskin-karar-rusyanin-cikarlarini-esas-alacak-1071237511.html

Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasına ilişkin karar Rusya'nın çıkarlarını esas alacak

Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasına ilişkin karar Rusya'nın çıkarlarını esas alacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tahıl anlaşmasına ilişkin kararın Rusya'nın çıkarlarını esas alacağını söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T22:41+0300

2023-05-17T22:41+0300

2023-05-17T22:41+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

tahıl anlaşması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_0:0:2747:1546_1920x0_80_0_0_7923f140688a9d809b6b843a3db690e5.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zvezda televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın tahıl anlaşmasının kaderi konusundaki kararının altında ülkenin çıkarlarının gözetilmesinin yatacağını, Moskova'nın tutumundan sapmayacağını ifade etti.Zaharova, “En önemlisi, olayların gelişimini öngörmeden, Rus liderliğinin bahsettiği her şeyin, bu anlaşmanın doğrudan Rus çıkarlarının gözetilmesine dayandığı, kararın altında yatan esas faktörün bu olduğunu söyleyebilirim. Ne şekilde olacak? Uzmanlarımıza bunu sonuçlandırma fırsatı verelim” dedi.Sözcü, anlaşmalarda yer alan ve tarafların yükümlülüklerine dahil edilen şartlara uyulmasından herhangi bir sapma olmayacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-bakanligi-tahil-anlasmasinin-2-ay-sureyle-uzatildigini-dogruladi-1071228781.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mariya zaharova, tahıl anlaşması