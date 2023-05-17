https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-versinin-ile--buyukelci-samsar-tahil-anlasmasini-gorustu-1071239439.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ile Büyükelçi Samsar tahıl anlaşmasını görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ile Büyükelçi Samsar tahıl anlaşmasını görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’n bugün görüşerek Karadeniz tahıl girişimi kapsamındaki yeni... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T23:30+0300
2023-05-17T23:30+0300
2023-05-17T23:30+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
tahıl anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “17 Mayıs’ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar’ı talebi üzerine kabul etti. 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan 'paket' anlaşmaların uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Görüşmede, girişimin tarafları olan Rusya ve Türkiye’nin yeni adımlarının koordinasyonuna özel önem verildi” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-tahil-anlasmasina-iliskin-karar-rusyanin-cikarlarini-esas-alacak-1071237511.html
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rusya, türkiye, tahıl anlaşması
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ile Büyükelçi Samsar tahıl anlaşmasını görüştü
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’n bugün görüşerek Karadeniz tahıl girişimi kapsamındaki yeni adımların koordinasyonu ve Rusya-BM anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdikleri belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “17 Mayıs’ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar’ı talebi üzerine kabul etti. 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan 'paket' anlaşmaların uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Görüşmede, girişimin tarafları olan Rusya ve Türkiye’nin yeni adımlarının koordinasyonuna özel önem verildi” denildi.