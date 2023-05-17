https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-versinin-ile--buyukelci-samsar-tahil-anlasmasini-gorustu-1071239439.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ile Büyükelçi Samsar tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ile Büyükelçi Samsar tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’n bugün görüşerek Karadeniz tahıl girişimi kapsamındaki yeni... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T23:30+0300

2023-05-17T23:30+0300

2023-05-17T23:30+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

tahıl anlaşması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103423/69/1034236983_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_621ca2216e5a114d36f74a048309e61e.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “17 Mayıs’ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar’ı talebi üzerine kabul etti. 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan 'paket' anlaşmaların uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Görüşmede, girişimin tarafları olan Rusya ve Türkiye’nin yeni adımlarının koordinasyonuna özel önem verildi” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-tahil-anlasmasina-iliskin-karar-rusyanin-cikarlarini-esas-alacak-1071237511.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, tahıl anlaşması