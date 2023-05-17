Portakal'dan Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama: Fatihlerle beni karıştırmayın

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230517/portakaldan-sozcu-tvden-ayrildigi-iddialariyla-ilgili-aciklama-fatihlerle-beni-karistirmayin-1071217221.html
Portakal'dan Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama: Fatihlerle beni karıştırmayın
Portakal'dan Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama: Fatihlerle beni karıştırmayın
Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yayınladığı video ile Habertürk'ten ayrılığını açıklayan Fatih Altaylı ile karıştırıldığını açıkladı. Portakal... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T14:15+0300
2023-05-17T14:15+0300
yaşam
fatih portakal
sözcü tv
ayrılık
sunucu
fatih altaylı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103178/17/1031781750_0:109:1600:1009_1920x0_80_0_0_862ee4263ded5e7a639daf4d94f9c685.png
Fox TV'den ayrıldıktan sonra Sözcü TV ile ekranlara dönen Fatih Portakal, yayınladığı video ile yaşanan karışıklığa açıklık getirdi.Portakal, "Şimdi Taner ile yolculuk yapıyorum. Taner bana 'Abi Sözcü'den ayrılmışsın' dedi. Ben de ‘Hadi beni o zaman havalimanına ya da İzmir'e götür’ dedim. Bu kadar rahatsız ettiğimi bilmiyordum. Ayrıldığımı bilmiyordum. Gidip kanala soracağım. Bu akşam 19.00'da karşınızda olurum diye düşünüyorum. Fatihlerle beni karıştırmayın. Ah bu sosyal medya yok mu?" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/fatih-altayli-haberturkten-ayrildi-turkiye-yeni-donemece-girerken-ozgurlugum-onun-yuku-olmamali-1071198692.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103178/17/1031781750_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_fe36c2450c9f2a59d543e8178431e957.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih portakal, sözcü tv, ayrılık, sunucu, fatih altaylı
fatih portakal, sözcü tv, ayrılık, sunucu, fatih altaylı

Portakal'dan Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama: Fatihlerle beni karıştırmayın

14:15 17.05.2023
© Fotoğraf : Instagram / Gazeteci Fatih Portakal
Gazeteci Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Fotoğraf : Instagram /
Abone olTelegram
Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yayınladığı video ile Habertürk'ten ayrılığını açıklayan Fatih Altaylı ile karıştırıldığını açıkladı. Portakal, "Fatihlerle beni karıştırmayın. Ah bu sosyal medya yok mu?" ifadelerini kullandı.
Fox TV'den ayrıldıktan sonra Sözcü TV ile ekranlara dönen Fatih Portakal, yayınladığı video ile yaşanan karışıklığa açıklık getirdi.
Portakal, "Şimdi Taner ile yolculuk yapıyorum. Taner bana 'Abi Sözcü'den ayrılmışsın' dedi. Ben de ‘Hadi beni o zaman havalimanına ya da İzmir'e götür’ dedim. Bu kadar rahatsız ettiğimi bilmiyordum. Ayrıldığımı bilmiyordum. Gidip kanala soracağım. Bu akşam 19.00'da karşınızda olurum diye düşünüyorum. Fatihlerle beni karıştırmayın. Ah bu sosyal medya yok mu?" ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
TÜRKİYE
Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı: 'Türkiye yeni dönemece girerken özgürlüğüm onun yükü olmamalı'
06:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала