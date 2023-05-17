https://sputniknews.com.tr/20230517/portakaldan-sozcu-tvden-ayrildigi-iddialariyla-ilgili-aciklama-fatihlerle-beni-karistirmayin-1071217221.html

Portakal'dan Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama: Fatihlerle beni karıştırmayın

Portakal'dan Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama: Fatihlerle beni karıştırmayın

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yayınladığı video ile Habertürk'ten ayrılığını açıklayan Fatih Altaylı ile karıştırıldığını açıkladı. Portakal... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T14:15+0300

2023-05-17T14:15+0300

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yaşam

fatih portakal

sözcü tv

ayrılık

sunucu

fatih altaylı

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Fox TV'den ayrıldıktan sonra Sözcü TV ile ekranlara dönen Fatih Portakal, yayınladığı video ile yaşanan karışıklığa açıklık getirdi.Portakal, "Şimdi Taner ile yolculuk yapıyorum. Taner bana 'Abi Sözcü'den ayrılmışsın' dedi. Ben de ‘Hadi beni o zaman havalimanına ya da İzmir'e götür’ dedim. Bu kadar rahatsız ettiğimi bilmiyordum. Ayrıldığımı bilmiyordum. Gidip kanala soracağım. Bu akşam 19.00'da karşınızda olurum diye düşünüyorum. Fatihlerle beni karıştırmayın. Ah bu sosyal medya yok mu?" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230517/fatih-altayli-haberturkten-ayrildi-turkiye-yeni-donemece-girerken-ozgurlugum-onun-yuku-olmamali-1071198692.html

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fatih portakal, sözcü tv, ayrılık, sunucu, fatih altaylı