https://sputniknews.com.tr/20230517/portakaldan-sozcu-tvden-ayrildigi-iddialariyla-ilgili-aciklama-fatihlerle-beni-karistirmayin-1071217221.html
Portakal'dan Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama: Fatihlerle beni karıştırmayın
Portakal'dan Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama: Fatihlerle beni karıştırmayın
Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yayınladığı video ile Habertürk'ten ayrılığını açıklayan Fatih Altaylı ile karıştırıldığını açıkladı. Portakal... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T14:15+0300
2023-05-17T14:15+0300
2023-05-17T14:15+0300
yaşam
fatih portakal
sözcü tv
ayrılık
sunucu
fatih altaylı
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Fox TV'den ayrıldıktan sonra Sözcü TV ile ekranlara dönen Fatih Portakal, yayınladığı video ile yaşanan karışıklığa açıklık getirdi.Portakal, "Şimdi Taner ile yolculuk yapıyorum. Taner bana 'Abi Sözcü'den ayrılmışsın' dedi. Ben de ‘Hadi beni o zaman havalimanına ya da İzmir'e götür’ dedim. Bu kadar rahatsız ettiğimi bilmiyordum. Ayrıldığımı bilmiyordum. Gidip kanala soracağım. Bu akşam 19.00'da karşınızda olurum diye düşünüyorum. Fatihlerle beni karıştırmayın. Ah bu sosyal medya yok mu?" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/fatih-altayli-haberturkten-ayrildi-turkiye-yeni-donemece-girerken-ozgurlugum-onun-yuku-olmamali-1071198692.html
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fatih portakal, sözcü tv, ayrılık, sunucu, fatih altaylı
fatih portakal, sözcü tv, ayrılık, sunucu, fatih altaylı
Portakal'dan Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama: Fatihlerle beni karıştırmayın
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Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yayınladığı video ile Habertürk'ten ayrılığını açıklayan Fatih Altaylı ile karıştırıldığını açıkladı. Portakal, "Fatihlerle beni karıştırmayın. Ah bu sosyal medya yok mu?" ifadelerini kullandı.
Fox TV'den ayrıldıktan sonra Sözcü TV ile ekranlara dönen Fatih Portakal, yayınladığı video ile yaşanan karışıklığa açıklık getirdi.
Portakal, "Şimdi Taner ile yolculuk yapıyorum. Taner bana 'Abi Sözcü'den ayrılmışsın' dedi. Ben de ‘Hadi beni o zaman havalimanına ya da İzmir'e götür’ dedim. Bu kadar rahatsız ettiğimi bilmiyordum. Ayrıldığımı bilmiyordum. Gidip kanala soracağım. Bu akşam 19.00'da karşınızda olurum diye düşünüyorum. Fatihlerle beni karıştırmayın. Ah bu sosyal medya yok mu?" ifadelerini kullandı.