https://sputniknews.com.tr/20230517/fatih-altayli-haberturkten-ayrildi-turkiye-yeni-donemece-girerken-ozgurlugum-onun-yuku-olmamali-1071198692.html

Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı: 'Türkiye yeni dönemece girerken özgürlüğüm onun yükü olmamalı'

Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı: 'Türkiye yeni dönemece girerken özgürlüğüm onun yükü olmamalı'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Türkiye yeni bir dönemece girerken, dost dediğim birine daha fazla dert olmamam gerek herhalde. Benim özgürlüğüm, onun yükü... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T06:15+0300

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türkiye

fatih altaylı

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Habertür'te yayınlanan "Teke Tek", "Teke Tek Özel" ve "Teke Tek Bilim" programların sunuculuğunu yapan gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı. Altaylı, gazetedeki son köşe yazısında "Bana katlanan herkese teşekkürler" başlığıyla okuyucu ve izleyicilerine veda etti.Seçimin ilk turunun sonlanmasının ardından ayrılık kararı alan Altaylı, "Türkiye'nin yeni bir dönemece girerken, dost dediğim birine daha fazla dert olmamam gerek herhalde. Benim özgürlüğüm, onun yükü olmamalı. Bu yüzden de aslında bir süredir kafamda olan bir şeyi hayata geçirmenin zamanı geldiğine inandım. Ve dün 15 yıldır çok yakın çalıştığım ve güvendiğim Sevgili Kenan Tekdağ'la konuştuk. Yolları ayırmaya karar verdik" dedi.Şu an için ne yapacağını bilmediğini söyleyen Altaylı, "Belki uzun, belki kısa bir tatil. 40 yıldır yazmak dışında bir iş yapmadım. Muhtemeldir ki, kendi köşemde, kendi halimde bir şeyler yazarım. Sonrası? Vallahi bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Altaylı bir süre kendi sitesinden yazmaya devam edeceğini söyledi.

türkiye

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fatih altaylı