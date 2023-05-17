https://sputniknews.com.tr/20230517/ogretmenevinde-depremzedelere-hakaret-iddiasi-1071217835.html
Öğretmenevinde 'depremzedelere hakaret' iddiası: Bir öğretmen gözaltına alındı
Öğretmenevinde 'depremzedelere hakaret' iddiası: Bir öğretmen gözaltına alındı
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir öğretmenevinde misafir olarak kalan depremzedelere hakaret ettiği iddia edilen öğretmen gözaltına alındı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T14:29+0300
2023-05-17T14:29+0300
2023-05-17T14:29+0300
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gemlik
depremzede
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iddia
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Edinilen bilgiye göre olay, Gemlik Danış Ekim Öğretmenevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı ilçedeki bir ortaokulda Türkçe öğretmenliği yapan A.Ö., öğretmenevine gelerek burada misafir olarak kalan depremzedelere, "Hepiniz AK Parti'ye oy verdiniz. Gidin memleketinize orada yaşayın" gibi sözler sarf edip bir de küfretti. A.Ö., yapılan şikayet üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.A.Ö.'nün olay sırasında alkollü olduğu, daha önce de aynı öğretmenevine gelerek buradaki depremzede ailelere küfür ve hakaretlerde bulunduğu öğrenildi. Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. Açığa alınan A.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/almanyada-depremzedelere-agir-kufur-ve-hakaretler-eden-kisi-hakkinda-yakalama-karari-cikti-1071201678.html
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bursa, gemlik, depremzede, hakaret, iddia
bursa, gemlik, depremzede, hakaret, iddia
Öğretmenevinde 'depremzedelere hakaret' iddiası: Bir öğretmen gözaltına alındı
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir öğretmenevinde misafir olarak kalan depremzedelere hakaret ettiği iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Gemlik Danış Ekim Öğretmenevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı ilçedeki bir ortaokulda Türkçe öğretmenliği yapan A.Ö., öğretmenevine gelerek burada misafir olarak kalan depremzedelere, "Hepiniz AK Parti'ye oy verdiniz. Gidin memleketinize orada yaşayın" gibi sözler sarf edip bir de küfretti.
A.Ö., yapılan şikayet üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
A.Ö.'nün olay sırasında alkollü olduğu, daha önce de aynı öğretmenevine gelerek buradaki depremzede ailelere küfür ve hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.
Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. Açığa alınan A.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı.