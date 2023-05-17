https://sputniknews.com.tr/20230517/almanyada-depremzedelere-agir-kufur-ve-hakaretler-eden-kisi-hakkinda-yakalama-karari-cikti-1071201678.html

Almanya'da depremzedelere ağır küfür ve hakaretler eden kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Almanya'da depremzedelere ağır küfür ve hakaretler eden kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Almanya'da yaşayan bir dönerci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen depremzedeleri hedef aldı. Deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik ağza alınmayacak... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T10:22+0300

2023-05-17T10:22+0300

2023-05-17T10:22+0300

2023 türkiye seçimleri

deprem

depremzede

almanya

seçim

hakaret

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Almanya'da dönercilik yaptığını belirten bir kişi, seçim sonuçlarını değerlendirdi ve ağı ifadeler kullanarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:Yakalama kararı çıkarıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan depremzedelere hakaret ederek provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda, "Tiktok" isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcının, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydını paylaştığı belirlendi.Savcılık, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/depremzede-secmenlere-hakaret-eden-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1071164189.html

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deprem, depremzede, almanya, seçim, hakaret