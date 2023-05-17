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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/almanyada-depremzedelere-agir-kufur-ve-hakaretler-eden-kisi-hakkinda-yakalama-karari-cikti-1071201678.html
Almanya'da depremzedelere ağır küfür ve hakaretler eden kişi hakkında yakalama kararı çıktı
Almanya'da depremzedelere ağır küfür ve hakaretler eden kişi hakkında yakalama kararı çıktı
Almanya'da yaşayan bir dönerci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen depremzedeleri hedef aldı. Deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik ağza alınmayacak... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T10:22+0300
2023-05-17T10:22+0300
2023 türkiye seçimleri
deprem
depremzede
almanya
seçim
hakaret
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Almanya'da dönercilik yaptığını belirten bir kişi, seçim sonuçlarını değerlendirdi ve ağı ifadeler kullanarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:Yakalama kararı çıkarıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan depremzedelere hakaret ederek provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda, "Tiktok" isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcının, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydını paylaştığı belirlendi.Savcılık, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/depremzede-secmenlere-hakaret-eden-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1071164189.html
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deprem, depremzede, almanya, seçim, hakaret
deprem, depremzede, almanya, seçim, hakaret

Almanya'da depremzedelere ağır küfür ve hakaretler eden kişi hakkında yakalama kararı çıktı

10:22 17.05.2023
© Fotoğraf : Tiktok/alibabaxxlAlmanya'da depremzedelere ağır küfür ve hakaretler eden kişi hakkında yakalama kararı çıktı
Almanya'da depremzedelere ağır küfür ve hakaretler eden kişi hakkında yakalama kararı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Fotoğraf : Tiktok/alibabaxxl
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Almanya'da yaşayan bir dönerci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen depremzedeleri hedef aldı. Deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan küfürbaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Almanya'da dönercilik yaptığını belirten bir kişi, seçim sonuçlarını değerlendirdi ve ağı ifadeler kullanarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:
"Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin... Sizler alçak ve şerefsizsiniz. Gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum. Ben sizin evlatlarınıza yaşıtlarınıza acıyorum. Ben Almanya'da dönerciyim. Kendi cebimden size 12 bin Euro para gönderdim. Zıkkım olsun! Erdoğan'a oy verenler haram zıkkım olsun."

Yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan depremzedelere hakaret ederek provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, "Tiktok" isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcının, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydını paylaştığı belirlendi.
Savcılık, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verdi.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
TÜRKİYE
Depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli hakkında gözaltı kararı
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