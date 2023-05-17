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https://sputniknews.com.tr/20230517/mocha-kasirgasinda-olenlerin-sayisi-400u-asti-1071212432.html
Mocha Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı
Mocha Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı
Myanmar'ın Arakan eyaletinde Mocha Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti. Felaketten etkilenmekte olan halkın içme suyu, ilaç, barınma ve... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T13:27+0300
2023-05-17T13:29+0300
dünya
asya & pasifik
arakan
myanmar
kasırga
ölü
insani yardım
yardım
arama kurtarma
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Arakan Rohingya Ulusal Örgütü'nden (ARNO) yapılan açıklamada, Mocha Kasırgası'nın, 14 Mayıs'ta Bangladeş'in Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere ev sahipliği yapan sahil kenti Cox's Bazar ile Myanmar'ın Arakan eyaletinin Kyaukpyu bölgesini vurduğu hatırlatıldı.Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ARNO'nun açıklamasında, kasırgada Arakan'da en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.Can kaybının artmasından endişe edildiği belirtilen açıklamada, kasırganın Arakan'ın başkenti Sittwe'de büyük yıkıma yol açtığına dikkat çekildi.Açıklamada, Arakan'da 10 binden fazla evin zarar gördüğü bilgisi yer aldı.Sivil toplum kuruluşlarına çağrıMyanmar'da 2021 darbesiyle yönetimi ele geçiren ordunun kasırgayla ilgili yeterli önlemleri almadığı ve afet müdahalesinde yetersiz kaldığına işaret edilen açıklamada, halkın içme suyu, ilaç, barınma ve gıda gibi ihtiyaçlarının had safhada olduğu vurgulandı.İhtiyaçlar konusunda yardımcı olmak için uluslararası toplum ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, ülkedeki cunta yönetiminden de yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin vermesi istendi.Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından Nay San Lwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sittwe'deki mülteci kamplarında, 2012'den bu yana yaklaşık 130 bin Arakanlı Müslümanın bulunduğunu söyledi.Bu kamplarda kalanların çoğunun tahliye edilmediğini belirten Nay San Lwin, bir kampın da sular altında kaldığı bilgisini paylaştı.Diğer yandan uluslararası basın kaynaklarında, ölü sayısının 400'ün de üzerinde olabileceği ancak internet ve elektrik kesintileri nedeniyle net bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.Mocha Kasırgası14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nın ardından arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde 'acil durum' ilan edilmişti.Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.Tahliyeler devam ederken halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/myanmardaki-mocha-kasirgasinda-can-kaybi-41e-yukseldi-1071179275.html
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asya & pasifik, arakan, myanmar, kasırga, ölü, insani yardım, yardım, arama kurtarma
asya & pasifik, arakan, myanmar, kasırga, ölü, insani yardım, yardım, arama kurtarma

Mocha Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 400'ü aştı

13:27 17.05.2023 (güncellendi: 13:29 17.05.2023)
© AAMyanmar'ın Arakan eyaletinde Mocha Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti. Felaketten etkilenmekte olan halkın içme suyu, ilaç, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı bildirildi.
Myanmar'ın Arakan eyaletinde Mocha Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti. Felaketten etkilenmekte olan halkın içme suyu, ilaç, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
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Myanmar'ın Arakan eyaletinde Mocha Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti. Felaketten etkilenmekte olan halkın içme suyu, ilaç, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı bildirildi.
Arakan Rohingya Ulusal Örgütü'nden (ARNO) yapılan açıklamada, Mocha Kasırgası'nın, 14 Mayıs'ta Bangladeş'in Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere ev sahipliği yapan sahil kenti Cox's Bazar ile Myanmar'ın Arakan eyaletinin Kyaukpyu bölgesini vurduğu hatırlatıldı.
Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ARNO'nun açıklamasında, kasırgada Arakan'da en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Can kaybının artmasından endişe edildiği belirtilen açıklamada, kasırganın Arakan'ın başkenti Sittwe'de büyük yıkıma yol açtığına dikkat çekildi.
Açıklamada, Arakan'da 10 binden fazla evin zarar gördüğü bilgisi yer aldı.

Sivil toplum kuruluşlarına çağrı

Myanmar'da 2021 darbesiyle yönetimi ele geçiren ordunun kasırgayla ilgili yeterli önlemleri almadığı ve afet müdahalesinde yetersiz kaldığına işaret edilen açıklamada, halkın içme suyu, ilaç, barınma ve gıda gibi ihtiyaçlarının had safhada olduğu vurgulandı.
İhtiyaçlar konusunda yardımcı olmak için uluslararası toplum ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, ülkedeki cunta yönetiminden de yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin vermesi istendi.
Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından Nay San Lwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sittwe'deki mülteci kamplarında, 2012'den bu yana yaklaşık 130 bin Arakanlı Müslümanın bulunduğunu söyledi.
Bu kamplarda kalanların çoğunun tahliye edilmediğini belirten Nay San Lwin, bir kampın da sular altında kaldığı bilgisini paylaştı.
Diğer yandan uluslararası basın kaynaklarında, ölü sayısının 400'ün de üzerinde olabileceği ancak internet ve elektrik kesintileri nedeniyle net bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

Mocha Kasırgası

14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nın ardından arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde 'acil durum' ilan edilmişti.
Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.
Tahliyeler devam ederken halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.
Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.
Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.
Myanmar’daki Mocha Kasırgası'nda can kaybı 41’e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
DÜNYA
Myanmar’daki Mocha Kasırgası'nda can kaybı 41’e yükseldi
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