https://sputniknews.com.tr/20230516/myanmardaki-mocha-kasirgasinda-can-kaybi-41e-yukseldi-1071179275.html
Myanmar’daki Mocha Kasırgası'nda can kaybı 41’e yükseldi
Myanmar’daki Mocha Kasırgası'nda can kaybı 41’e yükseldi
Myanmar’da etkili olan Mocha Kasırgası'nda can kaybı sayısı 41’e yükseldi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T16:14+0300
2023-05-16T16:14+0300
2023-05-16T16:14+0300
dünya
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myanmar
kasırga
güney asya
arakan
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Güney Asya ülkesi Myanmar’da hafta sonundan bu yana etkili olan Mocha Kasırgası’nda bilanço artıyor.Ülkenin batısındaki birçok bölgenin sular altında kaldığı Arakan eyaletinde, şuana kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.Yerel yetkililer, 100’den fazla kişinin kayıp olması nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
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Myanmar’daki Mocha Kasırgası'nda can kaybı 41’e yükseldi
Myanmar’daki Mocha Kasırgası'nda can kaybı 41’e yükseldi
2023-05-16T16:14+0300
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video, myanmar, kasırga, güney asya, arakan, видео
video, myanmar, kasırga, güney asya, arakan, видео
Myanmar’daki Mocha Kasırgası'nda can kaybı 41’e yükseldi
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Myanmar’da etkili olan Mocha Kasırgası'nda can kaybı sayısı 41’e yükseldi.
Güney Asya ülkesi Myanmar’da hafta sonundan bu yana etkili olan Mocha Kasırgası’nda bilanço artıyor.
Ülkenin batısındaki birçok bölgenin sular altında kaldığı Arakan eyaletinde, şuana kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
Yerel yetkililer, 100’den fazla kişinin kayıp olması nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.