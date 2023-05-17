https://sputniknews.com.tr/20230517/millet-ittifakinin-genel-baskanlari-chpde-bir-araya-gelecek-1071200970.html

Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya gelecek

Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya gelecek

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T10:03+0300

2023-05-17T10:03+0300

2023-05-17T10:03+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

altılı masa

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Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya gelecekCHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde saat 15.00'te yapılacak toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230516/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-kabul-etti-1071182206.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, altılı masa