https://sputniknews.com.tr/20230517/millet-ittifakinin-genel-baskanlari-chpde-bir-araya-gelecek-1071200970.html
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya gelecek
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya gelecek
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T10:03+0300
2023-05-17T10:03+0300
2023-05-17T10:03+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
altılı masa
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Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya gelecekCHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde saat 15.00'te yapılacak toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230516/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-kabul-etti-1071182206.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, altılı masa
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, altılı masa
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya gelecek
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya gelecek
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde saat 15.00'te yapılacak toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.
Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.