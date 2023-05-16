https://sputniknews.com.tr/20230516/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-kabul-etti-1071182206.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T17:11+0300
2023-05-16T17:11+0300
2023-05-16T17:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230516/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1071167843.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
17:11 16.05.2023 (güncellendi: 17:16 16.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.