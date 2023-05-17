https://sputniknews.com.tr/20230517/le-mondeun-turkiyedeki-secim-sonuclarina-iliskin-haritasi-yunanistanda-tepkiye-yol-acti-1071202273.html
Le Monde'un Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin haritası Yunanistan'da tepkiye yol açtı
Le Monde'un Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin haritası Yunanistan'da tepkiye yol açtı
Fransa'da Le Monde gazetesinin internet sayfasında Türkiye'deki seçim sonuçları için kullandığı harita, Yunanistan'da tepkiye neden oldu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T10:50+0300
2023-05-17T10:50+0300
2023-05-17T10:50+0300
2023 türkiye seçimleri
yunanistan
seçim
harita
tepki
le monde
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071142504_0:264:2703:1784_1920x0_80_0_0_d4f95ebbc2fbee693a8f71e05237a6ef.jpg
Fransız gazetesi Le Monde'un çıkardığı 14 Mayıs haritasına haberlerinde geniş yer veren Yunan basını, haritada Rodos, İstanköy, Sakız gibi Doğu Ege adalarının, Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterilmesine dikkat çekti.Yunan basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis'in gazete yönetimine mektup göndererek, haritadaki hatanın düzeltilmesini talep ettiği, bunun üzerine haritanın kaldırıldığı belirtildi.Harita, Le Monde grafik departmanı tarafından hazırlanırken, seçim içeriklerinin kaynağı olarak Anadolu Ajansı gösterildi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/iletisim-baskanligi-iddiaya-konu-gorseller-ysk-degil-chpnin-sistemine-ait-1071186418.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071142504_0:11:2703:2038_1920x0_80_0_0_ce44076bc8ef7894bc08c0a5c4a7d622.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, seçim, harita, tepki, le monde
yunanistan, seçim, harita, tepki, le monde
Le Monde'un Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin haritası Yunanistan'da tepkiye yol açtı
Abone ol
Fransa'da Le Monde gazetesinin internet sayfasında Türkiye'deki seçim sonuçları için kullandığı harita, Yunanistan'da tepkiye neden oldu.
Fransız gazetesi Le Monde'un çıkardığı 14 Mayıs haritasına haberlerinde geniş yer veren Yunan basını, haritada Rodos, İstanköy, Sakız gibi Doğu Ege adalarının, Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterilmesine dikkat çekti.
Yunan basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis'in gazete yönetimine mektup göndererek, haritadaki hatanın düzeltilmesini talep ettiği, bunun üzerine haritanın kaldırıldığı belirtildi.
Harita, Le Monde grafik departmanı tarafından hazırlanırken, seçim içeriklerinin kaynağı olarak Anadolu Ajansı gösterildi.