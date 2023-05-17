https://sputniknews.com.tr/20230517/le-mondeun-turkiyedeki-secim-sonuclarina-iliskin-haritasi-yunanistanda-tepkiye-yol-acti-1071202273.html

Le Monde'un Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin haritası Yunanistan'da tepkiye yol açtı

Le Monde'un Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin haritası Yunanistan'da tepkiye yol açtı

Fransa'da Le Monde gazetesinin internet sayfasında Türkiye'deki seçim sonuçları için kullandığı harita, Yunanistan'da tepkiye neden oldu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T10:50+0300

2023-05-17T10:50+0300

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2023 türkiye seçimleri

yunanistan

seçim

harita

tepki

le monde

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Fransız gazetesi Le Monde'un çıkardığı 14 Mayıs haritasına haberlerinde geniş yer veren Yunan basını, haritada Rodos, İstanköy, Sakız gibi Doğu Ege adalarının, Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterilmesine dikkat çekti.Yunan basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis'in gazete yönetimine mektup göndererek, haritadaki hatanın düzeltilmesini talep ettiği, bunun üzerine haritanın kaldırıldığı belirtildi.Harita, Le Monde grafik departmanı tarafından hazırlanırken, seçim içeriklerinin kaynağı olarak Anadolu Ajansı gösterildi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/iletisim-baskanligi-iddiaya-konu-gorseller-ysk-degil-chpnin-sistemine-ait-1071186418.html

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