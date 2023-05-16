https://sputniknews.com.tr/20230516/iletisim-baskanligi-iddiaya-konu-gorseller-ysk-degil-chpnin-sistemine-ait-1071186418.html

İletişim Başkanlığı: İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine ait

İletişim Başkanlığı: İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine ait

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına yönelik açıklama yaptı... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T20:11+0300

2023-05-16T20:11+0300

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2023 türkiye seçimleri

seçim

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada görseller de paylaşılarak, "Aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere, fotoğraflardaki sistem, CHP'nin "YANLIŞ" veri girilmiş sistemidir" denişti.

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seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)