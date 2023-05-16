https://sputniknews.com.tr/20230516/iletisim-baskanligi-iddiaya-konu-gorseller-ysk-degil-chpnin-sistemine-ait-1071186418.html
İletişim Başkanlığı: İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine ait
İletişim Başkanlığı: İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine ait
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına yönelik açıklama yaptı... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T20:11+0300
2023-05-16T20:11+0300
2023-05-16T20:11+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada görseller de paylaşılarak, "Aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere, fotoğraflardaki sistem, CHP'nin "YANLIŞ" veri girilmiş sistemidir" denişti.
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seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
İletişim Başkanlığı: İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine ait
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir" denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir
Açıklamada görseller de paylaşılarak, "Aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere, fotoğraflardaki sistem, CHP'nin "YANLIŞ" veri girilmiş sistemidir" denişti.