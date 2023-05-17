https://sputniknews.com.tr/20230517/imran-han-polis-evimi-kusatti-1071227762.html

Imran Han: Polis evimi kuşattı

Imran Han: Polis evimi kuşattı

Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) lideri, eski başbakan Imran Han, Twitter'da paylaştığı mesajda "Muhtemelen bir sonraki tutuklanmamdan... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T17:36+0300

2023-05-17T17:36+0300

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dünya

imran han

pakistan

tutuklama kararı

tutuklama

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Han ayrıca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Muhtemelen bir sonraki tutuklanmamdan önceki son tweet'im. Polis evimi kuşattı" ifadelerini kullanmıştı.Han'ın yardımcısı ve eski bakan Aamer Mehmood Kiani ise siyaseti bırakacağını duyurdu. Kiani, "Sadece PTI'dan değil, siyasetten de ayrılıyorum" dedi. Kiani, 2018'de göreve başlamıştı ve PTI'nin Kuzey Pencap bölümünün eski başkanıydı.The News'in bildirdiğine göre Kani, eski sağlık bakanı, Ulusal Meclis Üyesi (MNA) Mahmood Baqi Maulvi'den sonra pes eden ikinci PTI lideri oldu. Bir gün önce de, PTI'den Karaçi bölgesinde seçilen Maulvi, Han'ın tutuklanmasının ardından ülke çapında başlayan çatışmalar nedeniyle partiden ayrıldığını açıklamıştı:“Siyasi partileri değiştirebiliriz ama ordumuzu değiştiremeyiz. Orduya asla karşı çıkmadım ve gelecekte de olmayacağım. Onlara (protestoculara) orduya karşı savaşmamamız gerektiğini çünkü bunun için bir neden olmadığını söyledim."Han, Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu'nun (NAB) tutuklama emri üzerine İçişleri Bakanlığı'na bağlı paramiliter güç Rangers tarafından 9 Mayıs'ta İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC) binasında tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230515/pakistanda-imran-hani-serbest-birakan-yuksek-mahkeme-islamci-hukumet-yandaslarinin-hedefinde-1071139855.html

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