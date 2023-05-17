https://sputniknews.com.tr/20230517/imran-han-polis-evimi-kusatti-1071227762.html
Imran Han: Polis evimi kuşattı
Imran Han: Polis evimi kuşattı
Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) lideri, eski başbakan Imran Han, Twitter'da paylaştığı mesajda "Muhtemelen bir sonraki tutuklanmamdan... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T17:36+0300
2023-05-17T17:36+0300
2023-05-17T17:36+0300
dünya
imran han
pakistan
tutuklama kararı
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071050132_0:99:1896:1165_1920x0_80_0_0_edc733f7ae22f1e3ee77e08f1bf2da0f.jpg
Han ayrıca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Muhtemelen bir sonraki tutuklanmamdan önceki son tweet'im. Polis evimi kuşattı" ifadelerini kullanmıştı.Han'ın yardımcısı ve eski bakan Aamer Mehmood Kiani ise siyaseti bırakacağını duyurdu. Kiani, "Sadece PTI'dan değil, siyasetten de ayrılıyorum" dedi. Kiani, 2018'de göreve başlamıştı ve PTI'nin Kuzey Pencap bölümünün eski başkanıydı.The News'in bildirdiğine göre Kani, eski sağlık bakanı, Ulusal Meclis Üyesi (MNA) Mahmood Baqi Maulvi'den sonra pes eden ikinci PTI lideri oldu. Bir gün önce de, PTI'den Karaçi bölgesinde seçilen Maulvi, Han'ın tutuklanmasının ardından ülke çapında başlayan çatışmalar nedeniyle partiden ayrıldığını açıklamıştı:“Siyasi partileri değiştirebiliriz ama ordumuzu değiştiremeyiz. Orduya asla karşı çıkmadım ve gelecekte de olmayacağım. Onlara (protestoculara) orduya karşı savaşmamamız gerektiğini çünkü bunun için bir neden olmadığını söyledim."Han, Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu'nun (NAB) tutuklama emri üzerine İçişleri Bakanlığı'na bağlı paramiliter güç Rangers tarafından 9 Mayıs'ta İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC) binasında tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230515/pakistanda-imran-hani-serbest-birakan-yuksek-mahkeme-islamci-hukumet-yandaslarinin-hedefinde-1071139855.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071050132_105:0:1789:1263_1920x0_80_0_0_4e2a56c6c5f6fc87521483777a5a758e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
imran han, pakistan, tutuklama kararı, tutuklama
imran han, pakistan, tutuklama kararı, tutuklama
Imran Han: Polis evimi kuşattı
Abone ol
Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) lideri, eski başbakan Imran Han, Twitter'da paylaştığı mesajda "Muhtemelen bir sonraki tutuklanmamdan önceki son tweet'im. Polis evimi kuşattı" ifadelerini kullandı.
Han ayrıca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Muhtemelen bir sonraki tutuklanmamdan önceki son tweet'im. Polis evimi kuşattı" ifadelerini kullanmıştı.
Han'ın yardımcısı ve eski bakan Aamer Mehmood Kiani ise siyaseti bırakacağını duyurdu. Kiani, "Sadece PTI'dan değil, siyasetten de ayrılıyorum" dedi. Kiani, 2018'de göreve başlamıştı ve PTI'nin Kuzey Pencap bölümünün eski başkanıydı.
The News'in bildirdiğine göre Kani, eski sağlık bakanı, Ulusal Meclis Üyesi (MNA) Mahmood Baqi Maulvi'den sonra pes eden ikinci PTI lideri oldu.
Bir gün önce de, PTI'den Karaçi bölgesinde seçilen Maulvi, Han'ın tutuklanmasının ardından ülke çapında başlayan çatışmalar nedeniyle partiden ayrıldığını açıklamıştı:
“Siyasi partileri değiştirebiliriz ama ordumuzu değiştiremeyiz. Orduya asla karşı çıkmadım ve gelecekte de olmayacağım. Onlara (protestoculara) orduya karşı savaşmamamız gerektiğini çünkü bunun için bir neden olmadığını söyledim."
Han, Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu'nun (NAB) tutuklama emri üzerine İçişleri Bakanlığı'na bağlı paramiliter güç Rangers tarafından 9 Mayıs'ta İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC) binasında tutuklanmıştı.