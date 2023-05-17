https://sputniknews.com.tr/20230517/finlandiya-basini-rusya-sinirina-orulen-duvar-bahce-citine-benziyor-1071238400.html

Finlandiya basını: Rusya sınırına örülen duvar bahçe çitine benziyor

Finlandiya basını: Rusya sınırına örülen duvar bahçe çitine benziyor

Finlandiya'nın Ilta-Sanomat gazetesi, ülkenin doğu sınırına inşa edilen duvarın daha çok bahçe çitine benzediğini yazdı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T22:58+0300

2023-05-17T22:58+0300

2023-05-17T22:58+0300

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finlandiya

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Iida Hallikainen imzalı yazıda, 12 Mayıs’ta Fin sınır muhafızlarının sınır çitinin test bölümünün resmini yayınladığı ifade edildi. Söz konusu resim, Twitter kullanıcılarını şaşkınlığa uğrattı. Birçok kullanıcı, duvarın daha çok 'ana okul duvarını' veya 'bahçe çitini' andırdığını yazdı.Finlandiya Sınır Muhafaza Teşkilatı, Rusya sınırına önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda duvar inşa etmeyi planlıyor. Projenin maliyeti, 380 milyon euro olarak değerlendiriliyor.Profesör Jussi Laine, “Duvarın test bölümünü inşa etme fikri bir tür şaka gibi görünüyor. Duvarın test bölümü, sınır muhafızlarının sonbaharda yayınladığı taslaklar ve çizimlerle uyuşmuyor. Test bölüm bir ana okul duvarına benziyor. Ama ben aslında çok da şaşırmadım” yorumunu yaptı.Projenin maliyetini de eleştiren uzman, vergi mükelleflerinin parasının israf edildiğini kaydederek “En büyük harcama kalemi, yolların inşası ve çitin yakınındaki diğer işler ile ilişkili. Ayrıca Rusya sınırına duvar inşa etme kararının ne kadar doğru olduğu da belirsizliğini koruyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/finlandiya-disisleri-rusyadaki-diplomatik-temsilciliklerimizin-banka-hesaplari-donduruldu-1071229158.html

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