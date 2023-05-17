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Finlandiya Dışişleri: Rusya’daki diplomatik temsilciliklerimizin banka hesapları donduruldu
Finlandiya Dışişleri: Rusya’daki diplomatik temsilciliklerimizin banka hesapları donduruldu
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki büyükelçiliğinin ve St. Petersburg’daki başkonsolosluğunun banka hesaplarının dondurulduğunu bildirdi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T18:02+0300
2023-05-17T18:04+0300
dünya
finlandiya
rusya
banka hesabı
diplomat
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Helsingin Sanomat gazetesinin haberine göre Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Rusya’daki diplomatik temsilciliklerimizin banka hesaplarının dondurulduğunu açıkladı.“Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya’nın Rusya'daki diplomatik misyonlarının hesaplarının dondurulduğunu ve kullanılamadığını doğruladı” ifadelerine yer verilen haberde, Finlandiya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin ve St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun banka hesaplarının söz konusu olduğu kaydedildi.Habere göre bakanlık, ‘durumun ciddi olduğunu ve incelemenin sürdüğünü’ ifade etti.Konuya ilişkin bir açıklama da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’den geldi.STT ajansına konuşan Niinistö, “Finlandiya’nın Rusya'daki diplomatik misyonlarının banka hesaplarının dondurulması, Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği’nin mali operasyonlarına getirilen kısıtlamaların çok ötesine geçiyor. Rusya'nın karşılık önlemi olarak banka hesaplarını dondurması hadleri aşıyor” ifadelerini kullandı.Niinistö ayrıca bu durumda Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinin işlevlerinin sürmesinin nasıl sağlanacağının düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Rus Büyükelçiliği: Finlandiya’nın temsilcilikleri için kısıtlamalar karşılıklılık ilkesine göre uygulandıHelsinki’deki Rus Büyükelçiliği ise, Rusya’nın Finlandiya’nın diplomatik temsilciliklerine verilen bankacılık hizmetlerini karşılıklılık ilkesinde göre sınırlamak zorunda kaldığını bildirdi.Büyükelçilikten Sputnik’e yapılan açıklamada, “Bu durumda Finlandiya’nın Rusya'daki diplomatik temsilciliklerine verilen bankacılık hizmetlerini, Finlandiya'daki Rus büyükelçiliğinin geçen yılın sonbaharından beri bulunduğu duruma uygun hale getirmeye yönelik bir uygulama söz konusu” denildi.Rus Büyükelçiliği’nin bankacılık hizmetlerinin tek bir banka tarafından sağlandığı ve uzun bir izin sürecinden geçen her transfer işleminden, tutara bakılmaksızın 5 bin euro ‘yasaklama’ komisyonu kesildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nı, bu uygulamanın devam etmesi halinde karşılık önlemleri almak zorunda kalacağımız konusunda defalarca uyarmıştık” vurgusu yapıldı.Rus diplomatlar, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne uygun olarak Fin Büyükelçiliği’ne finansal faaliyetlerini Rus Vneştorgbank ile yürütme imkanı sağlandığını ifade etti.
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finlandiya, rusya, banka hesabı, diplomat

Finlandiya Dışişleri: Rusya’daki diplomatik temsilciliklerimizin banka hesapları donduruldu

18:02 17.05.2023 (güncellendi: 18:04 17.05.2023)
© AFP 2023 / HEIKKI SAUKKOMAAFinlandiya bayrak
Finlandiya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / HEIKKI SAUKKOMAA
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki büyükelçiliğinin ve St. Petersburg’daki başkonsolosluğunun banka hesaplarının dondurulduğunu bildirdi.
Helsingin Sanomat gazetesinin haberine göre Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Rusya’daki diplomatik temsilciliklerimizin banka hesaplarının dondurulduğunu açıkladı.
“Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya’nın Rusya'daki diplomatik misyonlarının hesaplarının dondurulduğunu ve kullanılamadığını doğruladı” ifadelerine yer verilen haberde, Finlandiya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin ve St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun banka hesaplarının söz konusu olduğu kaydedildi.
Habere göre bakanlık, ‘durumun ciddi olduğunu ve incelemenin sürdüğünü’ ifade etti.
Konuya ilişkin bir açıklama da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’den geldi.
STT ajansına konuşan Niinistö, “Finlandiya’nın Rusya'daki diplomatik misyonlarının banka hesaplarının dondurulması, Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği’nin mali operasyonlarına getirilen kısıtlamaların çok ötesine geçiyor. Rusya'nın karşılık önlemi olarak banka hesaplarını dondurması hadleri aşıyor” ifadelerini kullandı.
Niinistö ayrıca bu durumda Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinin işlevlerinin sürmesinin nasıl sağlanacağının düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Rus Büyükelçiliği: Finlandiya’nın temsilcilikleri için kısıtlamalar karşılıklılık ilkesine göre uygulandı

Helsinki’deki Rus Büyükelçiliği ise, Rusya’nın Finlandiya’nın diplomatik temsilciliklerine verilen bankacılık hizmetlerini karşılıklılık ilkesinde göre sınırlamak zorunda kaldığını bildirdi.
Büyükelçilikten Sputnik’e yapılan açıklamada, “Bu durumda Finlandiya’nın Rusya'daki diplomatik temsilciliklerine verilen bankacılık hizmetlerini, Finlandiya'daki Rus büyükelçiliğinin geçen yılın sonbaharından beri bulunduğu duruma uygun hale getirmeye yönelik bir uygulama söz konusu” denildi.
Rus Büyükelçiliği’nin bankacılık hizmetlerinin tek bir banka tarafından sağlandığı ve uzun bir izin sürecinden geçen her transfer işleminden, tutara bakılmaksızın 5 bin euro ‘yasaklama’ komisyonu kesildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nı, bu uygulamanın devam etmesi halinde karşılık önlemleri almak zorunda kalacağımız konusunda defalarca uyarmıştık” vurgusu yapıldı.
Rus diplomatlar, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne uygun olarak Fin Büyükelçiliği’ne finansal faaliyetlerini Rus Vneştorgbank ile yürütme imkanı sağlandığını ifade etti.
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