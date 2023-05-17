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https://sputniknews.com.tr/20230517/birinci-ceyrek-issizlik-rakamlari-aciklandi-1071201976.html
Birinci çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
Birinci çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin de yaşandığı 2023'ün birinci çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T10:25+0300
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ekonomi
işsizlik
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tüik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,2 puan azaldı.Yılın ilk çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artışla yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.Öte yandan, Hanehalkı İşgücü Araştırması birinci çeyrek anket uygulaması, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye'de yapılamadı. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içindeki payı yüzde 4,1 oldu. Bültende yer alan sonuçlar, anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandı. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için depremin etkisi göstergelere yansıtılamadı. Alan uygulamasına başlanmasıyla geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1071200347.html
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işsizlik, genç işsizlik, tüik
işsizlik, genç işsizlik, tüik

Birinci çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

10:25 17.05.2023 (güncellendi: 10:26 17.05.2023)
© AAİşsizlik
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
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Türkiye'de işsizlik oranı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin de yaşandığı 2023'ün birinci çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 483 bin kişiye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,2 puan azaldı.
Yılın ilk çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artışla yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.
Öte yandan, Hanehalkı İşgücü Araştırması birinci çeyrek anket uygulaması, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye'de yapılamadı. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içindeki payı yüzde 4,1 oldu. Bültende yer alan sonuçlar, anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandı. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için depremin etkisi göstergelere yansıtılamadı. Alan uygulamasına başlanmasıyla geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi planlanıyor.
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